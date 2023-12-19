الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

نزيف الأسفلت.. تفاصيل مصرع 5 أشخاص وإصابة 15 أخرين في المحافظات

حادث
حادث

نزيف الأسفلت كان شاهدًا عليه حوادث كثيرة شهدتها الطرق والمحاور الرئيسية بالمحافظات على مدار الـ24 ساعة المنقضية التي أسفرت عن سقوط ضحايا ومصابين نتيجة تلك الحوادث.

رجال الإدارة العامة للمرور كان لهم دور مهم في التعامل الفوري مع تلك الحوادث فور وقوعها، وقاموا باستدعاء الإسعافات لنقل المصابين والضحايا للمستشفى، وإجراء معاينات لتلك الحوادث واتخاذ الإجراءات القانونية كافة.

مصرع شخص وإصابة 10 في قنا

وصرحت النيابة بدفن جثة شخص لقي مصرعه إثر انقلاب سيارة "ميكروباص" بمركز نجع حمادي بقنا، بعد ورود تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه. 

ولقى شخص مصرعه وأصيب 10 آخرين، في حادث انقلاب سيارة "ميكروباص" بطريق قرية الشعانية التابعة لمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا.

إصابة شخص بطريق الإسكندرية الصحراوي

أصيب شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره لطريق إسكندرية الصحراوى، وتم نقل المصاب إلى المستشفى.

مصرع شخصين في بلبيس

ولقى شخصان مصرعهما، اليوم، إثر تعرضهما لحادث سيارة نقل صدمتهما أمام الساحة بطريق بلبيس - الزقازيق بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثامين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بلبيس المركزي، فيما تحفظت الأجهزة الأمنية على سائق السيارة المتسببة في الحادث.

إصابة 3 مواطنين في كرداسة

أصيب 3 أشخاص إثر حادث تصادم سيارة ملاكي وتوك توك بمنطقة كرداسة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، ورفع حطام الحادث بالكامل، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

مصرع عامل أعلى كوبري قصر النيل

ولقى عامل مصرعه، الثلاثاء، إثر صدم سيارة له حال عبوره الطريق أعلى أحد الكبارى بقصر النيل، بمحافظة القاهرة.

ولقي شخص مصرعه وأصيبت فتاة في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق أسيوط الصحراوي الشرقي بمدخل مدينة الرحاب بمركز الفتح.

وأنقذت العناية الإلهية، الثلاثاء، المطرب سمسم شهاب وأولاده من الموت إثر حادث سير في محافظة الجيزة.

نزيف الأسفلت مصرع شخص وإصابة 10 في قنا إصابة شخص بطريق الإسكندرية الصحراوي مصرع شخصين في بلبيس إصابة 3 مواطنين في كرداسة مصرع عامل أعلى كوبري قصر النيل نجاة سمسم شهاب من الموت مصرع شخص وإصابة فتاة في أسيوط

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