نزيف الأسفلت.. تفاصيل مصرع 4 وإصابة 17 في حوادث متفرقة بالمحافظات

حوادث كثيرة شهدتها الطرق والمحاور الرئيسية في جميع المحافظات على مدار الـ24 ساعة المنقضية التي أسفرت عن سقوط ضحايا ومصابين نتيجة تلك الحوادث.

رجال الإدارة العامة للمرور كان لها دور هام في التعامل الفوري مع تلك الحوادث فور وقوعها، وقاموا باستدعاء الإسعافات لنقل المصابين والضحايا للمستشفى، وإجراء معاينات لتلك الحوادث واتخاذ الإجراءات القانونية كافة.

مصرع طالب في الدقهلية

لقى طالب مصرعه متأثرا بإصابته وذلك بعد ان صدمته سيارة مسرعة امام قرية إسكندرية الجديدة التابعة لمركز الجمالية بمحافظة الدقهلية أثناء عودته من أحد الدروس.

5 مصابين في قنا

أُصيب 5 مواطنين، اليوم السبت، إثر حادث تصادم سيارة وجرار بقرية الحلفاية التابعة لمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا.

مصرع 2 وإصابة شخص في أم بيومي

شهدت منطقة منشية أم بيومي دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، مصرع شخصين وإصابة ثالث، إثر اصطدام سيارة ميني باص بهم أثناء سيرهم بالشارع، بسبب وجود عطل بدواسة البنزين وعجلة القيادة الخاصة بالسيارة.

إصابة 7 مواطنين في الفيوم

أصيب 7 أشخاص في حادث تصادم وقع بين سيارة ملاكي وأخري أجرة، بالطريق السياحي لبحيرة قارون بمحافظة الفيوم، أمام قرية تونس، وتم نقل المصابين إلى مستشفي أبشواى المركزى، وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

مصرع مواطن وإصابة 5 أخرين في الفيوم

لقي مواطن مصرعه، وأصيب 5 آخرين في حادث تصادم وقع بين دراجة نارية "موتوسيكل" ودراجة بخارية "تروسيكل"، بطريق قرية منية الحيط بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات مرفق الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى.