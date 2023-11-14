"نزيف الأسفلت": مصرع سيدة وإصابة 18 أخرين في 3 حوادث مختلفة

شهدتها الطرق والمحاور الرئيسية في جميع المحافظات على مدار الـ24 ساعة المنقضية عدة حوادث أسفرت عن سقوط ضحايا ومصابين.

رجال الإدارة العامة للمرور كان لها دور هام في التعامل الفوري مع تلك الحوادث فور وقوعها، من خلال استدعاء الإسعافات لنقل المصابين والضحايا للمستشفى، وإجراء معاينات لتلك الحوادث واتخاذ الإجراءات القانونية كافة.

“الدستور” تستعرض في السطور التالية تفاصيل تلك الحوادث التي شهدتها الطرق خلال الـ 24 الماضية:

إصابة 4 أشخاص في بلبيس

أصيب 4 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم الثلاثاء، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل في الطريق الإقليمي تجاه مركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

مصرع سيدة في الهرم

لفظت سيدة في منطقة الهرم أنفاسها الأخيرة، بعد أن اصطدمت بها سيارة، أثناء قيام الضحية بمحاولة عبور الطريق.

إصابة 14 مواطنا في البحيرة

وفي محافظة البحيرة، أصيب 14 شخصا بكسور وجروح مختلفة، إثر وقوع حادث تصادم سيارتى ميكروباص وسرفيس بمركز المحمودية.