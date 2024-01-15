إفلاس الإرهابية.. "الإخوان" تثير البلبلة بإعادة نشر فيديوهات قديمة

إفلاس فكري غير مسبوق تتمادى فيه الأذرع الإعلامية للجماعة الإرهابية، رغم فضائحهم المستمرة بمحاولة نشر فيديوهات قديمة ومفبركة بهدف محاولات بائسة من جانبهم تنكشف فور نشرها حيث يتم فحصها وكشفها أمام الرأي العام بأنها فقط فيديوهات قديمة يعاد نشرها ليس إلا لخلق حالة من البلبلة، لأهداف خبيثة يبحثون عنها لسبب مريض في أنفسهم، خاصة وأن الشعب المصري يعي كل ما يقومون به من مخططات مشبوهة.

التحرش بسائح كوري

“الإرهابية” أعادت نشر فيديو على عدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل بشأن تعرض سائح "كورى الجنسية" لمحاولة تحرش من قِبل أحد الأشخاص بمنطقة مقابر أثرية "قديم" سبق تداوله عام 2022، وهذا ما نفاه مصدر أمني جملة وتفصيلا

المصدر الأمني كشف ماهية هذا الفيديو، وأوضح أنه في غضون شهر أبريل عام 2022 تقدم الكورى المذكور ببلاغ لقسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة تضرر خلاله من أحد الأشخاص لمحاولته التحرش به بمنطقة مدافن قايتباى وتم تحديد وضبط مرتكب الواقعة فى حينه "مزدوج الجنسية"وإتخاذ الإجراءات القانونية حياله وصدر ضده حكم بالسجن المشدد 5 سنوات وأنه متواجد حاليًا بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل تنفيذًا للحكم.

مقتل صحفي في البحر الأحمر

ونفى مصدر أمني جملةً وتفصيلًا صحة الادعاءات التى جرى تداولها على عدد من الصفحات بمواقع التواصل بشأن مقتل أحد الصحفيين بالبحر الأحمر عقب نشره لمقطع فيديو يدعى خلاله تحصله على مستندات تفيد تملك والدة قرينة رئيس إحدى الدول لفيلا بمحافظة البحر الأحمر.

وأكد المصدر أنه أمكن تحديد الفيلا المنشور صورتها وتبين أنها مملوكة لمصريين وبالاستعلام من الجهات المختصة أكدت عدم وجود أية تصرفات بنقل الملكية الخاصة بها، كما لم تتلق الأجهزة الأمينة أية بلاغات بشأن تعرض الشخص الظاهر بمقطع الفيديو للإيذاء.

استمرار نشاط الجماعة الإرهابية

ونفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله على عددٍ من الصفحات التابعة للإخوان الإرهابية عبر مواقع التواصل بشأن مقاطع فيديو تضمنت تصريحات لعناصر إرهابية، للإيحاء باستمرار نشاط تلك العناصر.

أكد المصدر الأمني أن مقاطع الفيديو "قديمة"، وسبق تداولها منذ عدة سنوات، وأن تلك العناصر لقت مصرعها في المواجهات الأمنية خلال السنوات السابقة.

أوضح المصدر أن إعادة نشر تلك الفيديوهات، يأتي ضمن المحاولات اليائسة لجماعة الإخوان، ويؤكد حالة الإفلاس التي تمر بها وفقدان مصداقيتها أمام الرأي العام، الأمر الذي يعيه الشعب المصري.

اختفاء فتاة قسريًا

وأكد مصدر أمنى أن ما تم تداوله على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، متضمنًا زعم إحدى السيدات اختفاء كريمتها قسريًا "قديم" سبق تداوله عام 2018، وأسفرت نتائج فحصه آنذاك عن عدم صحة تلك المزاعم.

أضاف المصدر أن ذلك يأتى في إطار ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية لنشر الشائعات وتزييف الحقائق لمحاولة إثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط المواطنين.

تعدي الشرطة على شاب في بورسعيد

ونفى مصدر أمني جملةً وتفصيلًا صحة ما تداولته الأبواق الإعلامية التابعة للإخوان الإرهابية على مواقع التواصل بشأن تعدي أحد رجال الشرطة ببوسعيد على شاب، ما أدى إلى وفاته.

وأوضح أن حقيقة الواقعة تتمثل فى تمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد بتاريخ 26 سبتمبر الماضي من ضبط أحد العناصر الجنائية الهاربة (محكوم عليه بالحبس فى 3 قضايا جنائية)؛ وذلك لسرقته حقيبة يد بداخلها مشغولات ذهبية ومبلغ مالى "من داخل سيارة خاصة بإحدى السيدات" واعترافه بسرقتها، وحال إرشاده عن مكان إخفائه للمسروقات باغت القوات والتقط آلة حادة من الأرض وحاول التعدى على القوات وأحدث إصابة بنفسه، وتم نقله للمستشفى لإسعافه إلا أنه توفى.