الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصدر أمنى ينفى وفاة شاب ببورسعيد باعتداء شرطى: أكاذيب إخوانية

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

نفى مصدر أمني جملةً وتفصيلًا صحة ما تداولته الأبواق الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعدي أحد رجال الشرطة ببوسعيد على شاب، ما أدى إلى وفاته.

وأوضح أن حقيقة الواقعة تتمثل فى تمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد بتاريخ 26 سبتمبر الماضي من ضبط أحد العناصر الجنائية الهاربة (محكوم عليه بالحبس فى 3 قضايا جنائية)؛ وذلك لسرقته حقيبة يد بداخلها مشغولات ذهبية ومبلغ مالى "من داخل سيارة خاصة بإحدى السيدات" واعترافه بسرقتها، وحال إرشاده عن مكان إخفائه للمسروقات باغت القوات والتقط آلة حادة من الأرض وحاول التعدى على القوات وأحدث إصابة بنفسه، وتم نقله للمستشفى لإسعافه إلا أنه توفى. 

ولفت المصدر إلى أن تلك الادعاءات تأتى فى إطار نهج الجماعة الإرهابية لنشر الأكاذيب وتزييف الحقائق لمحاولة إثارة البلبلة.

الإخوان مواقع التواصل الاجتماعي الشرطة بورسعيد مشغولات ذهبية

الأكثر قراءة

عاجل.. قمة عربية طارئة فى الرياض لبحث العدوان الإسرائيلى على فلسطين

بث مباشر.. حفل الكرة الذهبية بتوقيت القاهرة

عاجل.. الخارجية الأمريكية: تمكنا من التوصل إلى اتفاق مع مصر وإسرائيل لوصول المساعدات لغزة

أول تعليق من حماس على إعلان إسرائيل تحرير مجندة محتجزة

البيت الأبيض: لا اتفاق بشأن نقل الفلسطينيين إلى سيناء.. ونركز حاليًا على ممرات إغاثة

مصدر أمنى ينفى وفاة شاب ببورسعيد باعتداء شرطى: أكاذيب إخوانية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

سيناء التى فى قلب الرئيس وعقله!

وائل لطفي

إرادة صلبة وضغوط مضجرة!

عبد الرحيم طايع

ملف الصناعة المصرية وأجواء الحرب

ماجد حبته

مكالمتان مهمتان

عبدالوهاب داود

قمر سكورسيزى.. وثيقة سينمائية على جرائم لا تموت

جمال-أسعد

السياسة والصراعات الدينية

مؤمن المحمدي

بيت الأمة

علي سعدة

الثورة الصناعية الرابعة

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

طائرات الاحتلال تحيط مستشفيين بـ«حزامين ناريين».. وتهدد بقتل الآلاف

جيش الاحتلال يحاول تقسيم غزة والفصائل الفلسطينية تتصدى للتوغل البرى

بعد فيديو المحتجزات.. وزير الجيش الإسرائيلى: الحرب مع حماس لن تكون قصيرة