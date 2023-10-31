مصدر أمنى ينفى وفاة شاب ببورسعيد باعتداء شرطى: أكاذيب إخوانية

نفى مصدر أمني جملةً وتفصيلًا صحة ما تداولته الأبواق الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعدي أحد رجال الشرطة ببوسعيد على شاب، ما أدى إلى وفاته.

وأوضح أن حقيقة الواقعة تتمثل فى تمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد بتاريخ 26 سبتمبر الماضي من ضبط أحد العناصر الجنائية الهاربة (محكوم عليه بالحبس فى 3 قضايا جنائية)؛ وذلك لسرقته حقيبة يد بداخلها مشغولات ذهبية ومبلغ مالى "من داخل سيارة خاصة بإحدى السيدات" واعترافه بسرقتها، وحال إرشاده عن مكان إخفائه للمسروقات باغت القوات والتقط آلة حادة من الأرض وحاول التعدى على القوات وأحدث إصابة بنفسه، وتم نقله للمستشفى لإسعافه إلا أنه توفى.

ولفت المصدر إلى أن تلك الادعاءات تأتى فى إطار نهج الجماعة الإرهابية لنشر الأكاذيب وتزييف الحقائق لمحاولة إثارة البلبلة.