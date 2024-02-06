توابع تراجع الدولار.. انخفاض أسعار السلع الغذائية

قال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع رؤساء الغرف الصناعية والتجارية، ناقش توفير السلع الغذائية خلال شهر رمضان.

وأضاف «عز»، لـ«الدستور»، أن الاجتماع أكد أن أرصدة جميع السلع الغذائية آمنة، خاصة الأساسية التى تكفى ٤ أشهر، كما تم التنسيق بين وزارة التموين واتحاد الغرف التجارية لإنشاء معارض «أهلًا رمضان»، بأسعار مخفضة تصل إلى ٢٠٪.

وأشار إلى أنه بحلول شهر رمضان ستشهد أسعار السلع انخفاضًا بالتزامن مع تراجع أسعار صرف الدولار، فضلًا عن دخول كثير من السلع، مع الإفراجات الجمركية التى تمت خلال الأيام الماضية.

وأوضح أن أسعار السلع ستبدأ فى الانخفاض خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع مع استمرار انخفاض أسعار الدولار.

وأكد إتاحة كميات كبيرة من السلع الغذائية بأرصدة تتجاوز ٤ أشهر، خاصة الزيت واللحوم، مشيرًا إلى أنه تم اعتماد مجازر جديدة فى عدد من الدول الإفريقية بهدف استيراد اللحوم بأسعار مقاربة لأسعار المتفق عليها مع الهند.