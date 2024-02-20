الذرة التركي بـ14300 جنيه.. انخفاض أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم

شهدت أسعار الأعلاف انخفاضا في الأسواق اليوم الثلاثاء، حيث سجل سعر طن الذرة أرجنتيني 16800 جنيه، فيما سجل سعر طن الذرة برازيلي 16800 جنيه، بينما سجل سعر طن الذرة أوكراني 15800 جنيه، في حين سجل سعر طن الذرة تركي 14300 جنيه.

أسعار الذرة

وبلغ سعر أردب الذرة الرفيعة محلى حورس 2800 جنيه، وبلغ سعر أردب الذرة الشامية 2820 جنيه، فيما بلغ سعر طن كورن فلاك ذرة أرجنينى 17400 جنيه، وبلغ سعر طن بذرة الصويا SB مستورد 43000 جنيه، وبلغ سعر طن كسب صويا محلى 44% 43000 جنيه، كما بلغ سعر طن كسب صويا 46% محلى 40500 جنيه، بينما بلغ سعر طن كسب صويا مستورد 40200 جنيه.

أسعار الصويا

وسجل سعر طن صويا فول فات مستورد 38600 جنيه أرضه، صويا فول فات محلى 37800 جنيه أرضه ، كما سجل سعر طن صويا هاى فات 43% مستورد 23000 جنيه أرضه، وسجل صويا هاى فات 43% محلي 29000 جنيه أرضه ، وسجل سعر طن كسب عباد +36%22000 جنيه، وسجل سعر طن جيلوتين مستورد 46000 جنيه، وسجل سعر طن رده بران محلى 13250 جنيها، في حين سجل سعر طن جيلوتين محلى 47000 جنيه.، وسجل سعر طن النخالة الخشنة 11200 جنيه الشيكارة زنة 40 كيلو موحد، وسجل سعر حمل تبن القمح 650 جنيها.

أسعار أعلاف الدواجن

وسجل طن أعلاف بادى 29000 جنيه، كما سجل طن العلف نامى 28900 جنيها للطن، فى حين سجل طن العلف ناهى 28800 جنيه للطن، كما سجل طن العلف بادى نامى بـ 28500 جنيه للطن، وسجل طن العلف بياض بـ 25000 جنيه، كما سجل طن العلف بياض 17% بـ 24500 جنيه، وسجل سعر طن بياض 16%بـ 23300 جنيه للطن، وبلغ سعر طن علف بياض 14%بـ 22800 جنيه.