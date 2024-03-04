الذرة الأوكرانى بـ11700 جنيه.. انخفاض أسعار الأعلاف فى الأسواق

شهدت أسعار الأعلاف اليوم الإثنين استقرارًا في الأسواق، حيث سجل سعر طن الذرة أرجنينى 13000 جنيه، فيما سجل سعر طن الذرة برازيلى 13000 جنيه، وسجل سعر طن الذرة أوكرانى: 11700 جنيه، في حين سجل سعر طن الذرة تركى 12000 جنيه.

أسعار الذرة

وبلغ سعر إردب الذرة الرفيعة ” محلى” ” حورس”: 2700 جنيه، فيما بلغ سعر طن الذرة الصفراء: 16000 جنيه، وبلغ سعر إردب الذرة الشامية: 2800 جنيه، وبلغ سعر طن كورن فلاك ” ذرة أرجنينى” 14300جنيه، فيما بلغ سعر طن بذرة الصويا SB مستورد: 43000 جنيه، وبلغ سعر طن كسب صويا محلى 44%: 32000 جنيه، فيما بلغ سعر طن كسب صويا 46% محلى: 33000 جنيه، وبلغ سعر طن كسب صويا مستورد: 33100 جنيه.

وسجل سعر طن صويا فول فات “ مستورد ”: 38400 جنيه أرضه فيما سجل سعر طن صويا فول فات ” محلى ”: 37300 جنيه ” أرضه، بينما سجل سعر طن صويا هاى فات 43%” مستورد ”: 23000 جنيه ” أرضه ”، وسجل صويا هاى فات 43% ”محلي ”: 29000 جنيه ” أرضه ”.

وبلغ سعر طن كسب عباد +36%: 19500 جنيه، فيما بلغ سعر جيلوتين ” مستورد ”: 46000 جنيه، وبلغ سعر طن جيلوتين محلى: 46500 جنيه، وبلغ سعر طن رده بران محلى: 12500 جنيه، وبلغ سعر طن النخالة الخشنة:14200 جنيه (الشيكارة زنة 40 كيلو موحد وسجل سعر حمل تبن القمح 650 جنيها.

وسجل طن أعلاف بادى 25500 جنيه، كما سجل طن العلف نامى 25400 جنيه للطن. فى حين سجل طن العلف ناهى 25500 جنيه للطن، كما سجل طن العلف بادى نامى بـ 25000 جنيه للطن، وسجل طن العلف بياض بـ 23200 جنيه، كما سجل طن العلف بياض 17% بـ 22900 جنيه، وسجل سعر طن بياض 16%بـ 22500 جنيه للطن، وبلغ سعر طن علف بياض 14%بـ 21500 جنيه.