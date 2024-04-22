الإثنين 22 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الإجازات الرسمية 2024.. أبرزها موعد عيد الأضحى 1445

الإجازات الرسمية
الإجازات الرسمية

مع اقتراب منتصف العام الجاري، يبحث البعض من المواطنين لمعرفة جدول الإجازات الرسمية 2024، وهذا البحث انعكس على محركات البحث"جوجل".

الإجازات الرسمية 2024

وسال الكثيرعن استفسارات بشأن جدول الإجازات الرسمية 2024، وهذا مع قرب حلول  المنتصف الميلادي 2024، الذي يسعى خلاله المواطنون في مصر إلى قضاء عطلتهم على النحو الذي يدخل بهجة وسرورًا عليهم خصوصا في فصل الصيف  سيكون المصريون على موعد مع الحصول على 121 يومًا إجازة بعضهم تم الحصول عليهم والبعض يبدا بعد ايام من الشهر الجاري، بواقع 17 يوما هي عطلة رسمية، يُضاف إليها 104 أيام هي مجموع يومي الجمعة والسبت، فيما سيتمتع الطلاب بأيام إضافية بموجب إجازة نهاية العام .

الإجازات الرسميه لشهر مايو 2024 يومين بخلاف العطلات الأسبوعية

5 أيام متتالية.. الإجازات الرسمية في شهر مايو 2024

الإجازات الرسمية لعام 2024

استمع المصريون ببعض العطلات الرسمية، بعيدًا عن يومي الجمعة والسبت. 

ففي يناير الماضي  ، احتفل المصريون بعيد الميلاد المجيد في اليوم السابع من الشهر، بخلاف الاحتفال بعيد ثورة يناير  يوم25 من الشهر ذاتة. 

وبحلول أبريل الجاري، يحتفل المصريون بعيد الفطر المبارك في الفترة ما بين يومي 10 إلى 12، وفي يوم 25 ستكون ذكرى تحرير سيناء.

ومع اقتراب شهر مايو، سيحتفل المصريون بعيد العمّال، وم 5 مايو إجازة شم النسيم.

txt

تاريخ عيد الأضحى 2024.. وعدد الأيام الإجازة الرسمية

موعد عيد الاضحي 1445

وفي شهر يونيو من العام الجاري، سيحتفل المصريون بعيد الأضحى المبارك في الفترة ما بين يومي 17 إلى 20، مع إحياء ذكرى ثورة 30 يونيو في نهاية الشهر.

وفي شهر يوليو المقبل، يحتفي الشعب المصري بالمولد النبوي الشريف في يوم 16 من نفس الشهر، قبل أن يحيوا ذكرى ثورة 23 يوليو 1952.

وفي شهر أكتوبر، سيحتفل الشعب المصري  بذكرى انتصارات أكتوبر عام 1973.

من المقرر أن يبدأ طلاب المدارس والجامعات في مصر إجازة نهاية  العام في الفترة ما بين 27 يونيو  الثاني من عام 2024، حتى 8 اكتوبر من نفس السنة، بحسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 

جدول الاجازات الرسمية مصر فصل الصيف موعد عيد الأضحى عيد الأضحى 1445 اجازة شم النسيم الإجازات الرسمية الإجازات الرسمية 2024

الأكثر قراءة

اللحوم بأسعار مخفضة.. تفاصيل "صفقة الموسم" من "التموين" استعدادًا لعيد الأضحى

قرار من المحكمة بشأن طعن المتهمين فى "قتل الإعلامية شيماء جمال"

قرار وزير التموين بشأن بيع الخبز السياحي الحر والفينو (انفراد)

ماذا تعرف عن دريمز الغانى منافس الزمالك فى نصف نهائى كأس الكونفيدرالية؟

اغتصب رضيعة عمرها 10 شهور.. اعترافات مرعبة لـ"ذئب مدينة نصر": حركت شهوتي (صور)

قرار عاجل من المحكمة بحق طبيب وكر الاجهاض في الجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

المؤسسات الدينية والاكتشافات العلمية

د هند جاد

معركة.. قناعات تزرع..

أحمد الصغير

قميص غزة (2)| كتاب الحقائق الصادمة.. الذين أجرموا فى حق فلسطين باسم المقاومة

سارة الشلقاني

فشل إسرائيلى كامل

محمود خليل

«النبى» فى قلب المحنة

ماجد حبته

حقوق الإنسان الفلسطينى!

حسين دعسة

حماس باقية فى قطر.. وجولة وساطة لهدنة نهائية

لواء.حمدى البطران

الأقباط.. والحملة الفرنسية

صور

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

محطة تل أبيب

المزيد

وسط تحذيرات مشددة.. مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية الاحتلال لتقديم قربان عيد الفصح

فشل دائم.. عنف المستوطنين يضع جيش الاحتلال فى "ورطة كبرى"

خوفًا من قطع المساعدات.. تحركات إسرائيلية ضد العقوبات الأمريكية على جيش الاحتلال