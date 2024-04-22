الإجازات الرسمية 2024.. أبرزها موعد عيد الأضحى 1445

مع اقتراب منتصف العام الجاري، يبحث البعض من المواطنين لمعرفة جدول الإجازات الرسمية 2024، وهذا البحث انعكس على محركات البحث"جوجل".

الإجازات الرسمية 2024

وسال الكثيرعن استفسارات بشأن جدول الإجازات الرسمية 2024، وهذا مع قرب حلول المنتصف الميلادي 2024، الذي يسعى خلاله المواطنون في مصر إلى قضاء عطلتهم على النحو الذي يدخل بهجة وسرورًا عليهم خصوصا في فصل الصيف سيكون المصريون على موعد مع الحصول على 121 يومًا إجازة بعضهم تم الحصول عليهم والبعض يبدا بعد ايام من الشهر الجاري، بواقع 17 يوما هي عطلة رسمية، يُضاف إليها 104 أيام هي مجموع يومي الجمعة والسبت، فيما سيتمتع الطلاب بأيام إضافية بموجب إجازة نهاية العام .

الإجازات الرسمية لعام 2024

استمع المصريون ببعض العطلات الرسمية، بعيدًا عن يومي الجمعة والسبت.

ففي يناير الماضي ، احتفل المصريون بعيد الميلاد المجيد في اليوم السابع من الشهر، بخلاف الاحتفال بعيد ثورة يناير يوم25 من الشهر ذاتة.

وبحلول أبريل الجاري، يحتفل المصريون بعيد الفطر المبارك في الفترة ما بين يومي 10 إلى 12، وفي يوم 25 ستكون ذكرى تحرير سيناء.

ومع اقتراب شهر مايو، سيحتفل المصريون بعيد العمّال، وم 5 مايو إجازة شم النسيم.

موعد عيد الاضحي 1445

وفي شهر يونيو من العام الجاري، سيحتفل المصريون بعيد الأضحى المبارك في الفترة ما بين يومي 17 إلى 20، مع إحياء ذكرى ثورة 30 يونيو في نهاية الشهر.

وفي شهر يوليو المقبل، يحتفي الشعب المصري بالمولد النبوي الشريف في يوم 16 من نفس الشهر، قبل أن يحيوا ذكرى ثورة 23 يوليو 1952.

وفي شهر أكتوبر، سيحتفل الشعب المصري بذكرى انتصارات أكتوبر عام 1973.

من المقرر أن يبدأ طلاب المدارس والجامعات في مصر إجازة نهاية العام في الفترة ما بين 27 يونيو الثاني من عام 2024، حتى 8 اكتوبر من نفس السنة، بحسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد