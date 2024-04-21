الإجازات الرسميه لشهر مايو 2024 يومين بخلاف العطلات الأسبوعية

تمثل الاجازات الرسمية فرصة جيدة خاصة خلال فصل الصيف للتنزه مع الأسرة والخروج في المصايف للهروب من الحر ودرجات الحرارة المرتفعة.

ننشر في التقرير التالي الاجازات الرسميه لشهر مايو 2024 والعطلات الاسبوعية المنتظرة خلال أبريل كذلك.

الإجازات الرسميه لشهر مايو 2024

الإجازات الرسمية المنتظرة في مايو اجازتين رسميتين يتم الاعلان عنهم مباشرة قبل موعدهم

الأولى هي 1 مايو 2024 اجازة عيد العمال

الثانية هي الاثنين 6 مايو 2024 اجازة شم النسيم

يتم الاعلان عن الاجازات الرسمية قبل موعدها مباشرة من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وتكون اجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في القطاع العام وقطاع الأعمال.

ثم بعدها يعلن وزير العمل حسن شحاتة الاجازة الرسمية كذلك للقطاع الخاص وتكون مدفوعة الأجر هي الأخرى.

العطلات الاسبوعية في مايو 2024

الجمعة 3 مايو 2024

السبت 4 مايو 2024

الجمعة 10 مايو 2024

السبت 11 مايو 2024

الجمعة 17 مايو 2024

السبت 18 مايو 2024

الجمعة 24 مايو 2024

السبت 25 مايو 2024

الجمعة 31 مايو 2024

الاجازات الرسمية في أبريل 2024

خلال ايام يحصل العاملين في الدولة على اجازة عيد تحرير سيناء الموافقة الخميس 25 ابريل 2024.

بعد أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 49 لسنة 2024 والمتضمن: "أن يكون يوم الخميس الموافق 25 من شهر أبريل 2024 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد تحرير سيناء.

وفي أعقابها أعلن وزير العمل حسن شحاتة أن الخميس 25 أبريل 2024 اجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

اقرأ أيضًا