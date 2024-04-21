الأحد 21 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

الإجازات الرسميه لشهر مايو 2024 يومين بخلاف العطلات الأسبوعية

العطلات الأسبوعية
العطلات الأسبوعية

تمثل الاجازات الرسمية فرصة جيدة خاصة خلال فصل الصيف للتنزه مع الأسرة والخروج في المصايف للهروب من الحر ودرجات الحرارة المرتفعة.

ننشر في التقرير التالي الاجازات الرسميه لشهر مايو 2024 والعطلات الاسبوعية المنتظرة خلال أبريل كذلك.

الإجازات الرسميه لشهر مايو 2024

الإجازات الرسمية المنتظرة في مايو اجازتين رسميتين يتم الاعلان عنهم مباشرة قبل موعدهم 

الأولى هي 1 مايو 2024 اجازة عيد العمال 

الثانية هي الاثنين 6 مايو 2024 اجازة شم النسيم 

يتم الاعلان عن الاجازات الرسمية قبل موعدها مباشرة من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وتكون اجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في القطاع العام وقطاع الأعمال.

ثم بعدها يعلن وزير العمل حسن شحاتة الاجازة الرسمية كذلك للقطاع الخاص وتكون مدفوعة الأجر هي الأخرى. 

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العطلات الاسبوعية في مايو 2024 

الجمعة 3 مايو 2024 

السبت  4 مايو 2024

الجمعة  10  مايو 2024

السبت  11  مايو 2024

الجمعة 17  مايو 2024

السبت  18  مايو 2024

الجمعة 24  مايو 2024

السبت  25  مايو 2024

الجمعة  31  مايو 2024

الاجازات الرسمية في أبريل 2024 

خلال ايام يحصل العاملين في الدولة على اجازة عيد تحرير سيناء الموافقة الخميس 25 ابريل 2024. 

بعد أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 49 لسنة 2024 والمتضمن: "أن يكون يوم الخميس الموافق 25 من شهر أبريل 2024 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد تحرير سيناء.

وفي أعقابها أعلن وزير العمل حسن شحاتة أن الخميس 25 أبريل 2024 اجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003. 

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