يكثر البحث عن الإجازات الرسمية لشهر أبريل 2024 بعد انتهاء إجازة عيد الفطر اليوم الأحد، والتي استمرت لمدة 6 أيام وكانت بمثابة متنفس قوي للعاملين بعد انتهاء شهر رمضان.

ننشر في التقرير التالي مواعيد الإجازات الرسمية لشهر أبريل 2024 والإجازات المتبقية على مدار عام 2024.

الإجازات الرسمية لشهر أبريل 2024

مع انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك في أبريل 2024 يتبقى في الإجازات الرسمية لشهر أبريل إجازة ذكرى عيد تحرير سيناء والتي توافق الخميس 25 أبريل 2024.

العطلات الرسمية المتبقية في أبريل 2024

يتبقى من العطلات الرسمية خلال شهر أبريل 2024

الجمعة 19 أبريل 2024

السبت 20 أبريل 2024

الجمعة 26 أبريل 2024

السبت 27 أبريل 2024

الإجازات الرسمية المتبقية عام 2024

1- الأربعاء ١ مايو 2024 الاحتفال بعيد العمال

2- الإثنين ٦ مايو 2024 عيد شم النسيم

3- الأحد ١٦ يونيو 2024 وقفة عيد الأضحى

4- الإثنين ١٧ يونيو 2024 وحتى الخميس ٢٠ يونيو 2024 عيد الأضحى المبارك

5- الأحد ٣٠ يونيو 2024 ذكرى ثورة (يونيو 2013)

6- الإثنين ٨ يوليو 2024 الاحتفال برأس السنة الهجرية

7- الثلاثاء ٢٣ يوليو 2024 عيد ثورة (يوليو ١٩٥٢)

8- الإثنين ١٦ سبتمبر 2024 المولد النبوي الشريف

9- الأحد ٦ أكتوبر 2024 عيد القوات المسلحة (أكتوبر ١٩٧٣)

يتم الإعلان عن الإجازات الرسمية قرب موعدها من خلال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وتكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في القطاع العام والقطاعات العاملة.

يعقبها إعلان وزير العمل عن الإجازاة الرسمية مدفوعة الأجر للعاملين في القطاع الخاص.

ثم إعلان البنك المركزي المصري عن تعطيل العمل بالبنوك العاملة في مصر خلال الإجازة الرسمية التي يتم الإعلان عنها من رئيس مجلس الوزراء ثم إعلان موعد العمل في البنوك مرة أخرى.