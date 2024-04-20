ارتفع البحث على المحرك العالمي جوجل عن المتبقي من الإجازات الرسمية خلال عام 2024، ونتيجة لذلك ينشر موقع "الدستور" إجازات رسمية متبقية في 2024.. تعرف عليها خلال السطور التالية.

الإجازات الرسمية المتبقية في 2024

- عيد تحرير سيناء: يوم الخميس 25 أبريل 2024

- إجازة عيد العمال: يوم الأربعاء الموافق 1 مايو 2024

- عيد شم النسيم: يوم الإثنين الموافق 6 مايو 2024

- إجازة عيد الأضحى المبارك 2024 بداية من يوم الأحد 16 يونيو 2024 الذي يوافق وقفة عيد الأضحى، وتستمر حتى يوم الخميس 20 يونيو 2024 الموافق لرابع أيام عيد الأضحى 2024.

- إجازة ثورة 30 يونيو 2013، والتي توافق يوم الأحد 30 يونيو 2024.

- إجازة رأس السنة الهجرية 1446 الموافق يوم الاثنين 8 يوليو 2024

- إجازة ثورة 23 يوليو 1952 الموافق يوم الثلاثاء 23 يوليو 2024

- إجازة المولد النبوي الشريف 1446 الموافق يوم الاثنين 16 أغسطس 2024

- إجازة ذكرى حرب أكتوبر لعام 1973 وتوافق يوم الأحد 6 أكتوبر 2024.

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الإجازات الرسمية لشهر مايو 2024

- يوم الخميس 2 مايو.. إجازة عيد العمال.

- يوم الجمعة 3 مايو.. عطلة أسبوعية.

- يوم السبت 4 مايو.. عطلة أسبوعية.

– يوم الأحد 5 مايو.. إجازة في البنوك ومعظم المؤسسات بسبب عيد القيامة المجيد

- يوم الإثنين 6 مايو.. إجازة شم النسيم

- الجمعة 10 مايو.. عطلة أسبوعية

- يوم السبت 11 مايو.. عطلة أسبوعية.

- يوم الجمعة 17 مايو.. عطلة أسبوعية.

- يوم السبت 18 مايو.. عطلة أسبوعية.

- يوم الجمعة 24 مايو.. عطلة أسبوعية.

- يوم السبت 25 مايو.. عطلة أسبوعية.

- يوم الجمعة 13 مايو عطلة أسبوعية.