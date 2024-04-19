الجمعة 19 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الإجازات المتبقية فى 2024

إجازة
إجازة

الإجازات المتبقية فى 2024، من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية.

“الدستور” يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر.

الإجازات المتبقية فى 2024

مرت عدة أيام على اانتهاء إجازة عيد الفطر المبارك والتى كانت ثلاث أيام لجميع العاملين بالدولة والقطاع الخاص.

وعلى الرغم من أنه قد رت  احتفالات وطنية ودينية كثيرة؛ إلا أنه يتبقى عدد آخر منها، وهى كالتالى:

يوم الخميس 25 أبريل:

إجازة عيد تحرير سيناء 2024

وزير العمل: الخميس المقبل إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد تحرير سيناء


الأربعاء الموافق 1 مايو 2024

إجازة عيد العمال

يوم الإثنين 6 مايو 2024

إجازة شم النسيم

15 يونيو 2024

إجازة وقفة عرفات

من 16 إلى 20 يونيو:

إجازة عيد الأضحى المبارك وعددها أربعة أيام

30 يونيو

إجازة رسمية بمناسبة ثورة 30 يونيو

8 يوليو 2024:

إجازة رأس السنة الهجرية.

23 يوليو 2024:

إجازة ثورة 23 يوليو

8 سبتمبر 2024

إجازة مولد النبوى الشريف.

الإجازات الدينية الإسلامية المتبقية  فى ٢٠٢٤

هناك عدد من الإجازات  الممنوحة لجميع العامليين بالدولة والقطاع الخاص بمناسبىة عدة احتفالات دينية إسلامية فى ٢٠٢٤ وهى كالتالى:

إجازة وقفة عرفات.. وهى توافق ١٥ يونيو ٢٠٢٣.

إجازة عيد الأضحى.. وهى تبدأ من ١٦ يونيو وحتى ٢٠ يونيو.

إجازة رأس السنة الهجرية.. وهى توافق ٨ يوليو ٢٠٢٤.

إجازة المولد النبوى الشريف.. وهى توافق ٨ سبتمبر ٢٠٢٤.

إجازات بمناسبة الاحتفالات الدينية المسيحية المتبقية فى ٢٠٢٤:

إجازة أحد الشعانين التي تحل يوم ٢٨ أبريل.
إجازة خميس العهد التي تحل يوم  ٢ مايو.
إجازة الجمعة العظيمة التي تحل يوم ٣ مايو.
إجازة سبت النور التي تحل يوم  ٤ مايو.
إجازة عيد القيامة المجيد التي تحل يوم ٥ مايو.
إجازة شم النسيم التي تحل يوم ٦ مايو.

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