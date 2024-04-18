الجمعة 19 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

فلسطين: السياسة الأمريكية تشجع استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني

غزة
غزة

قالت الرئاسة الفلسطينية، إن السياسة الأمريكية تشجع استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وأضافت الرئاسة الفلسطينية، أن السياسة الأمريكية العدوانية تجاه فلسطين وشعبها وحقوقها المشروعة تمثل عدوانا صارخا على القانون الدولي.

وأدانت الرئاسة الفلسطينية استخدام الولايات المتحدة الفيتو لمنع حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

الرئاسة الفلسطينية

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