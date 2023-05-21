انطلاق امتحانات شهادة الثانوية الأزهرية في فلسطين لعام 2022-2023

انطلقت اليوم الأحد 21 مايو 2023، امتحانات شهادة الثانوية الأزهرية في معاهد دولة فلسطين للعام الدراسي 2022 – 2023، بقسميها العلمي والأدبي.

وقال عميد المعاهد الأزهرية في فلسطيني الدكتور علي رشيد النجار إن طلبة المعاهد الأزهرية الستة في قطاع غزة، امتحنوا صباح اليوم في مادة القرآن الكريم، حيث انتظموا داخل القاعات بمعهد غزة الديني في تمام الساعة العاشرة صباحا".

وأكد أن الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية حرصت على توفير كافة الأجواء التي تتناسب مع الحالة النفسية والذهنية للطلبة خلال تقديمهم للامتحانات.

وأشار إلى أن أسئلة امتحانات الثانوية الأزهرية توضع من قبل الإدارة المركزية للامتحانات بمشيخة الأزهر الشريف في جمهورية مصر العربية، كما تقوم الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية في فلسطين بإرسال أوراق الإجابة إلى مشيخة الأزهر عبر معبر رفح البري عن طريق سفارة دولة فلسطين في القاهرة لتصحح هناك.

ونوه النجار إلى أن نسب النجاح في امتحانات شهادة الثانوية الأزهرية وصلت العام الماضي إلى 83.3%، حيث بلغت نسبة النجاح في الفرع العلمي 85.25%، وبلغت نسبة النجاح في الفرع الأدبي 81.36%، داعيا الله أن تزيد نسبة النجاح هذا العام عن سابقه.

وأجرى النجار جولة تفقدية داخل قاعات الامتحانات برفقة "إبراهيم أبو النجا" محافظ محافظة غزة، و"أحمد حلس" عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مفوض عام التعبئة والتنظيم في المحافظات الجنوبية، والدكتور "خليل أبو فول رئيس مجلس أمناء جامعة الأزهر بغزة ، والدكتور عمر ميلاد رئيس جامعة الأزهر، والدكتو محمد شبير نائب رئيس جامعة الأزهر للشؤون الإدارية والمالية، والأستاذ "رأفت القدرة" مدير عام هيئة الإذاعة والتلفزيون في المحافظات الجنوبية؛ للاطلاع على سير الامتحانات وأوضاع الطلبة داخل اللجان، مشيرا إلى أن امتحان اليوم راعى المستوى التحصيلي للطلبة والفروق الفردية لديهم.

ووجه رسالة شكر وتقدير إلى الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين على رعايته وعنايته بالمعاهد الأزهرية، ولفضيلة الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشئون الدينية والعلاقات الإسلامية، على متابعته ودعمه للمعاهد الأزهرية، ولمحافظ محافظة غزة الأستاذ إبراهيم أو النجا، ولأحمد حلس عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مفوض عام التعبئة والتنظيم للمحافظات الجنوبية، ولجامعة الأزهر ممثلة برئيسها الأستاذ الدكتور عمر ميلاد على دعمهم ووقوفهم الدائم بجانب المعاهد الأزهرية وتذليل العقبات التي تواجهها.

كما تقدم بالشكر لمشيخة الأزهر الشريف وعلى رأسها فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والدكتور محمد عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر الشريف، والشيخ أيمن خيرالدين رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتورة نهلة الصعيدي مستشار شيخ الأزهر لشئون الوافدين، وفضيلة الشيخ أحمد عبد العظيم رئيس الإدارة المركزية للامتحانات الذي لا يألو جهدا في خدمة المعاهد الأزهرية.

وأثنى النجار على سفارة دولة فلسطين بجمهورية مصر العربية ممثلة بالسفير دياب اللوح، والأستاذ أحمد فرحات وطاقم السفارة، لما يقدمونه من تسهيلات ومساعدة للمعاهد الأزهرية في تواصلها مع مشيخة الأزهر الشريف.