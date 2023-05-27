السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني

الصف الثالث الإعدادي
الصف الثالث الإعدادي 2023

زاد البحث عن رابط الاستعلام عن رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني، وذلك عقب ظهور نتيجة طلاب الصف السادس الابتدائي خلال الساعات الماضية عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والتي تم إطلاقها لخدمة الطلاب وأولياء أمورهم وتقديم كافة خدمات التعليم بشكل إلكتروني.

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني

يستطيع طلاب الشهادة الإعدادية معرفة درجاتهم في الامتحانات النهائية للعام الدراسي الحالي 2022-2023 من خلال بوابة نتائج التعليم الأساسي من خلال هذا الرابط (من هنا) عقب إدخال كافة البيانات الشخصية المطلوبة للطالب ورقم جلوسه في الامتحانات ومحافظة الإقامة بشكل دقيق.

وعقدت امتحانات طلاب الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني خلال الفترة من يوم السبت الموافق 13 مايو وحتى يوم الخميس الموافق 18 مايو 2023 داخل اللجان المدرسة في كافة محافظات الجمهورية وفقا للمخطط الوقائي الذي وضعته وأشرفت عليه وزارة الصحة لضمان صحة الطلاب.

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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2023

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بدء أعمال التقدير للشهادة الإعدادية العامة والمهنية بالغربية.. السبت

خطوات الاستعلام عن نتائج طلاب 3 إعدادي 2023

يمكن معرفة كافة درجات طلاب الشهادة الإعدادية في امتحانات الترم الثاني 2022-2023 بشكل إلكتروني من خلال موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

  • الدخول عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي من خلال هذا الرابط (من هنا).
  • اختيار أيقونة نتائج الطلاب.
  • تحديد الفصل الدراسي والصف المقيد به الطالب.
  • كتابة بيانات الطالب بدقة في الخانات المخصصة لذلك.
  • تدوين رقم جلوس الطالب في الامتحانات بدقة.
  • الضغط على كلمة استعلام.
  • ظهور نتائج الطالب في كافة المواد الدراسية والنسبة المئوية والمجموع الكلي.

ويتم إعلان نتائج طلاب الصف الثالث الإعدادي على مستوى مديرية التربية والتعليم بالمحافظة عقب اعتمادها رسميا ونشرها من خلال الموقع الإلكتروني.

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نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2023 عبر بوابة التعليم الأساسي محافظة القاهرة ومحافظات أخرى

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غدًا.. إعلان نتائج الفصل الدراسى الثانى 2022 /2023 لطلاب سنوات النقل بالقاهرة

توزيع درجات طلاب الشهادة الإعدادية 2023

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني وتوزيع الدرجات محور اهتمام العديد من اولياء الأمور حاليا قبيل إعلان النتائج حيث جاءت توزيع الدرجات كما يلي :-

  • مادة اللغة العربية من 80 درجة.
  • مادة اللغة الإنجليزية من 60 درجة.
  • مادة الدراسات الاجتماعية من 40 درجة.
  • مادة الجبر والهندسة 60 درجة.
  • مادة العلوم من 40 درجة.

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رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023

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