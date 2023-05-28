الأحد 28 مايو 2023
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مصر

وزير التعليم يتفقد امتحانات الدبلومات الفنية بمدارس الوادى الجديد

الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي

تفقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، امتحانات الدبلومات الفنية بعدد من مدارس الوادي الجديد، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للعملية التعليمية في جميع أنحاء الجمهورية.

وتابع الوزير، امتحانات دبلومات التعليم الفني الصناعي بمدرسة الخارجة الثانوية الصناعية، حيث تفقد خلالها قسم الطاقة الشمسية وهو أحد الأقسام المستحدثة بالمدرسة، ضمن خطة المحافظة للتوسع في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة.

كما تابع امتحانات الدبلومات الفنية الزراعية بمدرسة الخارجة الفنية الزراعية، حيث تفقد المدرسة المتميزة للغات التي تدخل الخدمة خلال العام الدراسي الجديد، والمدرسة اليابانية بالخارجة.

وكان وزير التربية والتعليم استهل زيارته اليوم لمحافظة الوادي الجديد، بتفقد الأعمال بأول مجمع مميكن للمصالح الحكومية شمال مدينة الخارجة، يرافقه المحافظ محمد الزملوط، كما قام الوزير بغرس نخلة ضمن مبادرة 100 مليون شجرة للإكثار من زراعات النخيل في المحافظة.

ومن المقرر أن يفتتح رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومحافظ الوادي الجديد، مدرسة "we" للتكنولوجيا التطبيقية بالمحافظة.

ويعقد حجازي أيضًا، خلال الزيارة اجتماعًا مع مدير المديرية التعليمية، وقيادات المديرية، ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية بالمحافظة.

 

 

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