الأحد 28 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير التعليم يصل الوادى الجديد للاطمئنان على سير امتحانات الدبلومات الفنية

وزير التعليم
وزير التعليم

وصل الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، صباح اليوم الأحد، إلى محافظة الوادى الجديد، وذلك فى إطار المتابعة الميدانية المستمرة للعملية التعليمية فى جميع أنحاء الجمهورية، حيث من المقرر أن يتفقد الوزير عددًا من المدارس والاطمئنان على سير امتحانات الدبلومات الفنية.

وكان فى استقبال الوزير لدى وصوله في مستهل الزيارة اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وسيد عبدالعزيز عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، كما يرافق الوزير خلال الزيارة الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير للتعليم الفني، والدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

ويتضمن برنامج زيارة الدكتور رضا حجازي تفقد مجمع ٣٠ يونيو الحكومي، وتفقد مبنى مديرية التربية والتعليم بالمجمع، بالإضافة إلى تفقد مدرسة الخارجة الثانوية الصناعية "نموذج للتعليم الفني" التي تعمل بالطاقة الشمسية، بالإضافة إلى تفقد المدرسة المصرية اليابانية بالمحافظة، وتفقد مبنى مدرسة الخارجة المتميزة والمتكاملة، كما يتفقد الوزير سير امتحانات الدبلومات الفنية بمدرسة الخارجة الثانوية الزراعية.

ومن المقرر أن يفتتح الدكتور رضا حجازي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، مدرسة "we" للتكنولوجيا التطبيقية بالمحافظة.

ويعقد الوزير، أيضًا، خلال الزيارة، اجتماعًا مع مدير المديرية التعليمية وقيادات المديرية، ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية بالمحافظة.

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