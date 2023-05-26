الجمعة 26 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

صفوف النقل.. استعلم عن نتيجة الصف الأول والثاني الإعدادي عبر بوابة التعليم الأساسي

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

بدات نتيجة صفوف النقل الترم الثاني 2023 في الظهور على موقع وزارة التربية والتعليم بوابة التعليم الأساسي للاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل.

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رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني

الرابط الرسمى للحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادى الترم الثانى 2023

 

لينك بوابة التعليم الأساسي 

توفر بوابة التعليم الاساسي نتائج الامتحانات لطلبة وطالبات محافظة القاهرة لصفوف النقل: 

نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2023.

نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023.

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023.

نتيجة الصف الاول الإعدادي بوابة التعليم الأساسي.

نتيجة الصف الثانى الإعدادي بوابة التعليم الأساسي.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي بوابة التعليم الأساسي.

 

موقع وزارة التربية والتعليم بوابة التعليم الأساسي

 

يقوم الطالب أو ولي الأمر بالدخول على لينك بوابة القاهرة التعليمية من هنـا eduserv.cairo.gov.eg

تظهر رسالة توضح نتيجة الصف الدراسي المعلنة. 

يبدأ ولي أمر الطالب بإدخال البيانات المطلوبة وهي:

الرقم القومي للطالب المكون من 14 رقمًا.

 اختيار المرحلة الدراسية من بين:

ابتدائية: نتيجة الصف الرابع الابتدائي - نتيجة الصف الخامس الابتدائي - نتيجة الصف السادس الابتدائي

إعدادية: نتيجة الصف الأول الإعدادي – نتيجة الصف الثاني الإعدادي.

ثم اختيار العام الدراسي 2022 /2023.

ثم اختيار الفصل الدراسي الثاني.

متوفر.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 في جميع المحافظات

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2023

بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 نتيجة الصف الأول الإعدادي 

يوفر أيضًا موقع وزارة التربية والتعليم بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 بوابة القاهرة التعليمية الحصول على نتيجة الصف الأول الإعدادي 2023 عبر الاتصال على التليفون الأرضي على الرقم 09000100 أو التليفون المحمول 7575، كما يمكن ايضا الحصول على نتيجة الصف الأول الإعدادي 2023 الترم الثاني عبر المحادثة الآلية على موقع الخدمات التعليمية للعام الدراسي 2022/2023 محافظة القاهرة.

بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 نتيجة الصف الثاني الإعدادي  

يوفر أيضًا موقع وزارة التربية والتعليم بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 بوابة القاهرة التعليمية الحصول على نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2023 عبر الاتصال على التليفون الأرضي على الرقم 09000100 أو التليفون المحمول 7575، كما يمكن أيضًا الحصول على نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2023 الترم الثاني عبر المحادثة الآلية على موقع الخدمات التعليمية للعام الدراسي 2022/2023 محافظة القاهرة.

لينك بوابة التعليم الاساسي نتيجة الصف الرابع الإبتدائي نتيجة الصف الخامس الابتدائي نتيجة الصف السادس الابتدائي نتيجة الصف الأول الاعدادي نتيجة الصف الثاني الإعدادي نتيجة الصف الثالث الاعدادي موقع وزاره التربيه والتعليم الترم الثاني 2023 بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023

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