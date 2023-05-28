الأحد 28 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "تعليم الفيوم": لا شكاوى أثناء امتحانات الدبلومات الفنية باللجان

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم

تابعت الدكتورة أماني قرني، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، اليوم الأحد، غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية.

وأوضحت وكيل وزارة التربية والتعليم أن غرفة العمليات على تواصل دائم ومستمر منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، وتم الاطمئنان على خروج جميع خطوط السير من مركز توزيع الأسئلة إلى جميع اللجان، البالغ عددها 90 لجنة، وعدد الطلاب بها 36417 طالبًا وطالبة، في ظل الحماية الأمنية والحماية المدنية، وحتى دخول اللجان، وتستمر أعمالها حتى نهاية اليوم والاطمئنان إلى عدم وجود مشكلات خلال سير الامتحانات.

وشددت دكتورة أمانى قرني على عدم السماح للطلاب أو الملاحظين باصطحاب التليفون المحمول، والتصدى بحزم لمحاولات الغش، والالتزام بالقواعد والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات.

وكيل وزارة التربية والتعليم الفيوم غرفة العمليات لم تتلق اى شكاوى امتحانات الدبلوم الفني

الأكثر قراءة

"الداخلية" تكشف ملابسات ضبط طالب يقود برعونة في التجمع

الكندوز البلدى بـ330 جنيهًا.. أسعار اللحوم الحمراء فى الأسواق

84 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

تشكيل الأهلى المتوقع أمام سيراميكا فى الدورى وموعد المباراة والقنوات الناقلة

بالتعاون مع الأورمان.. "تضامن الغربية" تنظم مبادرة "شارك فى صك الأضحية 2023"

سائق توك توك يروي تفاصيل إطلاق النار عليه لسرقته بالبدرشين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (4)

ناهد السيد

توجهات مُعلّبة فى النشر للأطفال

حسين دعسة

الاقتصاد الفلسطينى معرض للمخاطر بسبب الاحتلال الصهيونى

د.أحمد الخميسى

الكتابة بالشبه فى أدب الشبان

ماجد حبته

رؤية مصر لإنقاذ السودان

وائل لطفي

مطلوب الرد على المبالغات

الحسين عبدالرازق

مصر بتصلى على النبى!

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (3)

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيما شمال الضفة الغربية

الخارجية الفلسطينية تنتقد صمت المجتمع الدولى تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلى

اندلاع حريق داخل معسكر إسرائيلى قرب مستوطنة معاليه أدوميم