وكيل "تعليم الفيوم": لا شكاوى أثناء امتحانات الدبلومات الفنية باللجان

تابعت الدكتورة أماني قرني، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، اليوم الأحد، غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية.

وأوضحت وكيل وزارة التربية والتعليم أن غرفة العمليات على تواصل دائم ومستمر منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، وتم الاطمئنان على خروج جميع خطوط السير من مركز توزيع الأسئلة إلى جميع اللجان، البالغ عددها 90 لجنة، وعدد الطلاب بها 36417 طالبًا وطالبة، في ظل الحماية الأمنية والحماية المدنية، وحتى دخول اللجان، وتستمر أعمالها حتى نهاية اليوم والاطمئنان إلى عدم وجود مشكلات خلال سير الامتحانات.

وشددت دكتورة أمانى قرني على عدم السماح للطلاب أو الملاحظين باصطحاب التليفون المحمول، والتصدى بحزم لمحاولات الغش، والالتزام بالقواعد والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات.