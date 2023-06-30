متاح الآن| نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس تجارة وصنايع

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس تجارة وصنايع وزراعة وفنادق يرتفع بحث الطلاب وأولياء الأمور عنها وعن موعد ظهور نتيجة الثانوية الصناعية برقم الجلوس 2023، وذلك فور اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

نتيجة الثانوية الزراعية برقم الجلوس 2023



وفي السياق، من المقرر إعلان نتيجة الثانوية الزراعية برقم الجلوس 2023 الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل عقب اعتماد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الدبلومات، بعد انتهاء كنترولات امتحانات الدبلومات الفنية من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد جميع الدرجات.



لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس تجارة وصنايع وزراعة وفنادق



ومن هذا الجانب، كشفت الوزارة أنه سيتم الإعلان عن نتيجة الثانوية الزراعية برقم الجلوس، على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ويستطيع أي طالب الحصول على نتيجة الدبلومات فور الاعتماد رسميًا من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الدكتور رضا حجازى اضغط هنــــــا



كيفية معرفة نتيجة الثانوية الصناعية برقم الجلوس 2023



نستعرض في السطور التالية خطوات الحصول على نتيجة الثانوية الزراعية برقم الجلوس في مصر وهي كالتالي:

- يجب على الطالب الدخول على بوابة التعليم الفني، ويمكن الدخول مباشرة اضغط هنــــــا

- يجب على الطالب اختيار الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية.

- يجب على الطالب كتابة كافة بيانات الطلاب بشكل تفصيلي للاستعلام عن نتيجة 2023.

- يجب على الطالب إدخال رقم الجلوس بشكل صحيح.

- يجب على الطالب اختيار محافظة الإقامة.

- يجب على الطالب إدخال بيانات المدرسة التابع لها والإدارة التعليمية.

- يجب على الطالب الضغط على «عرض النتيجة».



امتحانات الدبلومات الفنية 2023



الجدير بالذكر أنه بدأت امتحانات الدبلومات الفنية في يوم 20 مايو الماضي، وذلك بعد الانتهاء من الامتحانات العلمية بدأت امتحانات الدبلومات الفنية التحريرية يوم 27 مايو 2023، وانتهى الطلاب من أداء امتحانات الدبلومات الفنية 2023 يوم 8 يونيو 2023، ذلك طبقاً ملما جاء فى جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2023 المعتمد من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظات مصر.

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