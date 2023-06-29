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الخميس 29 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 لطلاب مدارس التعليم الفني

نتيجة الدبلومات
نتيجة الدبلومات الفنية

ارتفعت معدلات البحث على محرك البحث جوجل عن رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 كي يطمئن الطلاب على نتيجة امتحانات نهاية العام الدراسي والتي أدوها في الفترة من 27 مايو 2023 إلى 8 يونيو 2023.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023

نوضح في هذا التقرير كل ما يتعلق من تفاصيل عن رابط الوصول إلى نتيجة الدبلومات الفنية 2023 وخطوات الاستعلام عنها بمجرد ظهورها على الموقع الخاص بالتعليم الفني. 

وفق خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فإن نتيجة الدبلومات الفنية من المتوقع أن تظهر في يوليو القادم خاصة بعد إنتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك وذكرى ثورة 30 يونيو والتي تستمر حتى الاثنين 3 يوليو. 

لينك بوابة التعليم الفني برقم الجلوس.. وموعد إعلان نتائج الدبلومات الفنية 2023

موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023

يُتاح الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية من خلال موقع التعليم الفني وهو الموجود في هذا الرابط من هنا.

بمجرد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية من كل مديرية تعليمية كما هو متبع يتم تفعيل الرابط للنتيجة حيث يستعلم عنها الطالب برقم الجلوس.

ويكون الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية بتحديد الصف الدراسي والفصل الدراسي. 

ثم  إدخال بيانات الطالب ورقم جلوس الطالب.

ثم تحديد محافظة الإقامة وكذلك تدوين بيانات المدرسة المقيد بها الطالب.

الضغط على كلمة استعلام.

ثم تظهر نتيجة الطالب في  المواد الدراسية التي أداها وهى 1337 مادة امتحانية؛ بالتفصيل والمجموع الكلي والنسبة المئوية.

بلغ عدد طلاب الدبلومات الفنية الذين أدوا امتحانات نهاية العام الدراسي 2022-2023  (715432) طالب وطالبة، في (2542) لجنة بجميع النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي).

درجات الدبلوم الفني الصناعي  2023

 

المجموع الكلي دبلوم صناعى 5 سنوات من 1000 درجة.

 

المجموع الكلي دبلوم صناعى 3 سنوات 700 درجة.

 

المجموع الكلي دبلوم صناعى 3 سنوات تعليم مزدوج 570 درجة.

 

المجموع الكلي دبلوم 3 سنوات مهني 500 درجة.

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رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الصناعي والتجاري للعام الدراسي الحالي برقم الجلوس

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لطلاب الثانوية العامة.. أهم أسئلة منصة حصص مصر التابعة لـ"التربية والتعليم" فى مادة التاريخ

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