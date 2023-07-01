خطوات ورابط تقديم الصف الأول الثانوي(عام – فني) 2023/2024

بدأ اليوم السبت، تنسيق قبول المرحلة الأولى للصف الأول الثانوي العام والفني للطلاب الناجحيين في الشهادة الإعدادية عام 2022/2023، والراغبيين في الالتحاق بالمرحلة الثانوية.

وأعلنت مديريات التربية والتعليم على مستوى محافظات الجمهورية ببدء تنسيق قبول المرحلة الأولى للصف الأول الثانوي"عام وفني" على أن يستمر التقديم حتى يوم الخميس القادم 13 يوليو 2023 وفقًا للتنسيق المعلن.

رابط التقديم بالصف الأول الثانوي 2023/2024

ويمكن للطلاب الراغبين في الالتحاق بالصف الأول الثانوية (عام - فني) بالعام الدراسي الجديد 2023/2024، الدخول على رابط التقديم من هنا

خطوات التقديم بالصف الأول الثانوي(عام – فني)

خطوات التقديم الإلكتروني بالصف الأول الثانوي 2023/2024

1- الدخول على موقع التنسيق من هنا

2- الضغط على خانة التسجيل.

3- تسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني كلمة المرور والضغط على تسجيل الدخول.

4- الضغط على الدخول إلى التنسيق.

5 - الضغط على إملاء الرغبات.

6- ستظهر أمام الطالب صفحة تقديم الرغبات يقوم الطالب في هذه الصفحة باختيار رغباته وترتيبها.

7 - يقوم الطالب باختيار نوع التعليم طبقا لما هو متاح له حسب درجته، وتحديد اسم المديرية حيث يقوم الطالب باختيار المديرية إذا كانت درجته فوق الـ 98% وإذا كان نوع تعليمه ثانوي عام، وإذا كانت درجته فوق الـ95 يختار أسم الإدارة، وإذا كان نوع تعليمه ثانوي عام، ويختار اسم المدرسة حيث يقوم الطالب باختيار المدرسة التي يريد التقديم فيها، سيظهر الحد الأدنى للدرجات لكل نوع تعليم يظهر في هذه الخانة بعد إضافة كل ما سبق.

8- الضغط على زر مراجعة الرغبات وحفظها.

9- الضغط على حفظ البيانات.

10- سيتم تسجيل الرغبات و يتاح في تلك الحالة

طباعة الرغبات وحفظها في صيغة PDF أو تعديلها.