التعليم: لدينا 14 مدرسة تقدم شهادة النيل وافتتاح 4 جديدة العام الدراسى 2024

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى تقرير انجازات، 2014، 2023، أن مدارس النيل تطبق شهادة النيل الدولية وهي شهادة مصرية مصممة طبقًا للمعايير الدولية بالشراكة مع هيئة كامبريدج الدولية، ووصل عدد المدارس إلى 14 مدرسة بمحافظات ومدن: السادات، دمياط الجديد، أسيوط الجديدة، أسوان الجديدة، القاهرة الجديدة (الأندلس والياسمين)، والشروق، الشيخ زايد، والعبور، و6 أكتوبر، والشيخ زايد، المنوفية، الأقصر، المنيا.

وكشف التقرير، انه جارٍ افتتاح 4 مدارس جديدة نموذج مدارس النيل المصرية الدولية، اعتبارًا من العام الدراسي 2024/2023.