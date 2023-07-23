منهج الصف السادس الابتدائي 2024 وموعد العام الدراسي المقبل

أعلنت وزارة التربية والتعليم تجديد منهج الصف السادس الابتدائي في العام الدراسي المقبل 2024، وخاصة أن دفعة الصف السادس الابتدائي 2024 ستكون أول دفعة طُبقت عليها النظام التعليمي الجديد والتقييم الجديد والذي بدأ مع الصف الرابع الابتدائي، وتعرض الدستور في التقرير التالي تفاصيل منهج الصف السادس الابتدائي 2024 .

منهج الصف السادس الابتدائي 2024

وأشار رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى في مايو الماضي إلى إجراء تغيير في منهج الصف السادس الابتدائي 2024 والتي تدخل هذا العام مرحلة التطوير ضمن نظام التعليم الجديد والذي طبق قبل عامين على الصف الرابع الابتدائي وخلال العام الدراسي 2022-2023 تم تطبيقها على الصفين الرابع والخامس الابتدائي، ليتم تغيير منهج الصف السادس الابتدائي في العام الدراسي المقبل 2023-2024 ويبدأ ضم الصف السادس الابتدائي إلى مرحلة التطوير.

ويضم منهج الصف السادس الابتدائي الذي لم تعلنه الوزارة حتى الآن بشكل رسمي لكنها أعلنت ملامح التطوير، أن المنهج سيكون قائم على إنتاج المعرفة والمناهج المتكاملة، والتركيز على النواحي الشخصية والمهارات الحياتية والتعلم مدى الحياة والتركيز على المفاهيم الكبرى، لإعداد طالب قادر على التفكير والإبداع، لتكون المناهج المصرية ذات ملامح دولية.

موعد العام الدراسي المقبل 2023

ولم تعلن وزارة التربية والتعليم حتى الآن موعد العام الدراسي المقبل، ولكن من المتوقع أن يكون في نفس التوقيت الذي يبدأ فيه العام الدراسي الجديد حيث يكون من بداية الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر 2023، أو قد يتأخر حتى الأسبوع الأول من أكتوبر 2023.

ومن المتوقع أن تحسم وزارة التربية والتعليم موعد العام الدراسي المقبل بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة وبدء تنسيق الكليات، وذلك للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات، لتشمل الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد موعد الفصلين الدراسيين والإجازات وأيام الحضور الفعلية موعد الامتحانات الشفوية والنظرية لصفوف النقل والإعدادية والمرحلة الثانوية الفنية والعامة.

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