منهج الصف السادس الابتدائي الجديد 2024 انجليزي.. وما الهدف من المناهج الجديدة؟
تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى العام الدراسي المقبل لتطبيق منهج الصف السادس الابتدائي الجديد لذلك يبحث العديد من أولياء الامور عن منهج الصف السادس الابتدائي الجديد 2024 انجليزي، فى هذا السياق تكشف الدستور خلال السطور المقبلة كل شيء عن منهج الصف السادس الابتدائي الجديد 2024 انجليزي.
منهج الصف السادس الابتدائي الجديد 2024 انجليزي
وبحسب ما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن منهج الصف السادس الابتدائي فقد قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم أن مناهج الصف السادس الابتدائي قد دخلت مرحلة التطوير ضمن نظام التعليم الجديد والذى وصل إلى الصف الخامس الابتدائى هذا العام والعام المقبل تصل إلى الصف السادس الابتدائي.
وبحسب ما ذكره وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى وقت سابق، أنه تم بناء مناهج جديدة قائمة على إنتاج المعرفة والمناهج المتكاملة، والتركيز على النواحى الشخصية والمهارات الحياتية والتعلم مدى الحياة والتركيز على المفاهيم الكبرى، لإعداد طالب قادر على التفكير والإبداع.
الكلمات الرئيسية لدورس منهج الإنجليزي 2024
وتقوم مركز تطوير المناهج الآن بالانتهاء من المنهج الجديد للصف السادس الابتدائي لعام 2024 وفور الانتهاء منه سوف يتم الإعلان عنه كاملا ويوجد فى البداية عدد من الدروس التى بها عدد من الكلمات وفي بداية الدرس هناك مجموعة من الكلمات الرئيسية للدرس، بيانها على النحو التالي:
يزرع: plant
مبنى سكني: apartment block
سطح: roof
سماد طبيعي: natural fertilizer
مواد كيميائية: chemicals
يحصد: harvest
وإلى جانب ذلك هناك مجموعة من الكلمات الإضافية، وهي:
غدا: tomorrow
حديقة المجمع السكني: community garden
عمة أو خالة: aunt
مساحة أو فراغ: space
متطوع: volunteer
سوق: market
فلفل: peppers
خس: lettuce
بلح: dates
عضوي: organic
طازج: fresh
صحة: health
يعمل: work
ينظف: clean
ينتج: produce