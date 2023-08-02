منهج الصف السادس الابتدائي الجديد 2024 انجليزي.. وما الهدف من المناهج الجديدة؟

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى العام الدراسي المقبل لتطبيق منهج الصف السادس الابتدائي الجديد لذلك يبحث العديد من أولياء الامور عن منهج الصف السادس الابتدائي الجديد 2024 انجليزي، فى هذا السياق تكشف الدستور خلال السطور المقبلة كل شيء عن منهج الصف السادس الابتدائي الجديد 2024 انجليزي.

منهج الصف السادس الابتدائي الجديد 2024 انجليزي

وبحسب ما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن منهج الصف السادس الابتدائي فقد قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم أن مناهج الصف السادس الابتدائي قد دخلت مرحلة التطوير ضمن نظام التعليم الجديد والذى وصل إلى الصف الخامس الابتدائى هذا العام والعام المقبل تصل إلى الصف السادس الابتدائي.

وبحسب ما ذكره وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى وقت سابق، أنه تم بناء مناهج جديدة قائمة على إنتاج المعرفة والمناهج المتكاملة، والتركيز على النواحى الشخصية والمهارات الحياتية والتعلم مدى الحياة والتركيز على المفاهيم الكبرى، لإعداد طالب قادر على التفكير والإبداع.

الكلمات الرئيسية لدورس منهج الإنجليزي 2024

وتقوم مركز تطوير المناهج الآن بالانتهاء من المنهج الجديد للصف السادس الابتدائي لعام 2024 وفور الانتهاء منه سوف يتم الإعلان عنه كاملا ويوجد فى البداية عدد من الدروس التى بها عدد من الكلمات وفي بداية الدرس هناك مجموعة من الكلمات الرئيسية للدرس، بيانها على النحو التالي:

يزرع: plant

مبنى سكني: apartment block

سطح: roof

سماد طبيعي: natural fertilizer

مواد كيميائية: chemicals

يحصد: harvest

وإلى جانب ذلك هناك مجموعة من الكلمات الإضافية، وهي:

غدا: tomorrow

حديقة المجمع السكني: community garden

عمة أو خالة: aunt

مساحة أو فراغ: space

متطوع: volunteer

سوق: market

فلفل: peppers

خس: lettuce

بلح: dates

عضوي: organic

طازج: fresh

صحة: health

يعمل: work

ينظف: clean

ينتج: produce