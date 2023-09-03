الأحد 03 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

منهج الصف السادس الابتدائي الجديد للعام الدراسي 2024 إنجليزي وأهم الكلمات الجديدة

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

يبحث الطلبة والطالبات وأولياء أمور ومعلمين تلاميذ الصف السادس الابتدائي، عن منهج اللغة الإنجليزية، عبر محركات البحث جوجل، قبل انطلاق العام الدراسي الجديد 2023/2024، المقرر في ٣٠ سبتمبر المقبل وفقاً للخريطة الزمنية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم.

ويعد منهج الصف السادس الابتدائي، هذا العام، تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، برئاسة الدكتور رضا حجازي، لتطبيقه خلال العام الدراسى الجديد، ضمن خطة تطوير المناهج الدراسية.

منهج الصف السادس الابتدائي الجديد 2024 إنجليزي

تنفيذ خطة تطوير شاملة للمنهج الدراسي، هذا ما أكدته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى برئاسة الدكتور رضا حجازي، لرفع مستوى قدرات الطلاب المعرفية والتعليمية ورفع المهارات، بهدف رفع قدرات التفكير الإبداعي لدى التلاميذ والتلميذة.

ويقوم مركز تطوير المناهج التعليمية، بمتابعة آخر خطوات تطوير منهج الصف السادس الابتدائي للعام الدراسي الجديد 2024، والمنتظر الإعلان عن التفاصيل نهاية سبتمبر المقبل.

وننشر في التقرير التالي أبرز كلمات منهج الصف السادس الابتدائي الجديد 2024 إنجليزي

من جانبها، أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن إنتهاء منهج الصف السادس الابتدائي، مع تحديد عدد من الدروس تتضمن مجموعة جديدة من كلمات اللغة الإنجليزية.

منهج مادة اللغة العربية لطلاب الصف السادس الابتدائى 2023

تعرف على منهج الصف السادس الابتدائي الجديد 2024 إنجليزي

كلمات هامة بمادة اللغة الإنجليزية 

وذلك ضمن خطة تطوير منهج اللغة الأجنبية الأولى للصف السادس الابتدائي ، والتى تستهدف تنمية مدارك التلاميذ وزيدة مهاراتهم، والتى منها القائمة كالآتي:


عمة أو خالة: aunt

مساحة أو فراغ: space

متطوع: volunteer

سوق: market

فلفل: peppers

خس: lettuce

بلح: dates

عضوي: organic

طازج: fresh

صحة: health

يعمل: work

ينظف: clean

ينتج: produce

 

جدير بالذكر ، أن العام الدراسي الجديد 2023/2024، ينطلق يوم 30 سبتمبر المقبل، وفقا للخريطة الزمنية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي الجديد في جميع المدارس على مستوى أنحاء الجمهورية. 

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منهج مادة اللغة العربية لطلاب الصف السادس الابتدائى 2023

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