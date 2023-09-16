المدارس تُفعّل مجموعات الدعم بجميع الصفوف الدراسية

بدأت المدارس تفعيل مجموعات الدعم المدرسي لجميع الطلبة والطالبات بجميع الصفوف الدراسية، استعدادا للعام الدراسي الجديد 2023/2024، المقرر انطلاقه نهاية الشهر الجاري.

وأعلنت مديريات التربية والتعليم أسعار مجموعات الدعم المقررة لها بكل صف دراسي، على أن تكون الأسعار مناسبة وفي متناول جميع الطلاب، مع منع ممارسة الدروس الخصوصية أثناء الفترة المسائية، وإحالة من يرتكب ذلك من المعلمين للتحقيق الفوري.



وصرّح الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بأنه تم وضع آليات وضوابط منظمة لتنفيذ مجموعات الدعم المدرسي؛ لتحسين مستوى الطلاب الدراسي، بمقابل مادي مناسب وتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور، واعتبارها اختيارية في المواد الدراسية للطلاب على مستوى الإدارة التعليمية للشهادتين الإعدادية والثانوية العامة، وعلى مستوى المدرسة لصفوف النقل، لافتًا إلى أنه يتم حصول المعلم على مستحقاته عقب الانتهاء من المجموعة، مشددا على جاهزية قاعات خاصة بهذه المجموعات في عدد من المدارس داخل كل إدارة تعليمية وتزويدها بكافة الإمكانات، وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لكي تكون مجموعات الدعم المدرسي عامل جذب لأبنائنا الطلاب، واختيار أفضل المعلمين المتميزين والبارزين لتدريس المواد المختلفة في مجموعات الدعم المدرسي، خاصة لمرحلة الشهادات الإعدادية والثانوية، وإعداد الدعاية والإعلان اللازمة لها.

آليات تنفيذ مجموعات الدعم المدرسى

وأكد مديرو المديريات أنه يجب أن تكون إدارة مجموعات الدعم المدرسي بشكل احترافي يتخطى جميع العقبات الروتينية لضمان استدامتها، وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لكي تكون مجموعات الدعم المدرسي عامل جذب لأبنائنا الطلاب، ويأتي ذلك على النحو التالي:-

أولًا: الإعلان عن مواعيد وأسماء المعلمين في لوحات إعلانية في أماكن بارزة للجميع.

ثانيًا: اختيار أفضل المعلمين المتميزين لتدريس المواد المختلفة، خاصة للشهادات العامة، والسماح بتشغيل المعلمين الذين يتمتعون بشهرة فائقة في مراكز الدروس الخصوصية بالعمل داخل القاعات المدرسية التي سيتم إطلاقها.

ثالثًا: حصول المعلم على كامل مستحقاته عقب الانتهاء من المجموعة.

رابعًا: النزول برسوم المجموعات حسب الظروف والبعد الاقتصادي.

خامسًا: عمل امتحانات للطلاب بصفة مستمرة في جميع المواد الدراسية، وتشجيع الطلاب الفائقين بصورة دائمة حتى يكونوا مثلا وقدوة لباقي أقرانهم.

سادسًا: أن تخضع المجموعات للإشراف المالي والإداري بالإدارات وبنفس القواعد المقررة للعمل بالمدارس الحكومية.

سابعًا: التخفيض لأبناء العاملين بالتعليم وأبناء الشهداء واليتامى.

ثامنًا: التأمين الجيد لأماكن مجموعات الدعم المدرسي واتخاذ كل الإجراءات الوقائية والأمنية.

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم أسعار مجموعات الدعم للشهادات، المدارس الرسمية: الحد الأدنى 20 جنيها للحصة- الحد الأقصى 80 جنيها للحصة.

المدارس اللغات والخاصة والمعاهد القومية: الحد الأدنى 30 جنيها للحصة- الحد الأقصى 100 جنيه للحصة.

أسعار مجموعات الدعم للنقل، المدارس الرسمية: الحد الأدنى 20 جنيها للحصة- الحد الأقصى 50 جنيها للحصة.

المدارس اللغات والخاصة والمعاهد القومية: الحد الأدنى 30 جنيها للحصة- الحد الأقصى 60 جنيها للحصة.

وقرر وزير التربية والتعليم تخفيض 50% للطلاب على أسعار مجموعات الدعم لكل من: الطلاب أبناء العاملين بالتربية والتعليم، وأبناء الشهداء، والأيتام، والمصابين بعجز كلي.