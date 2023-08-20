خطاب مهم من "التعليم" بشأن تفعيل مجموعات الدعم المدرسية قبل بدء العام الجديد

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا لجميع المديريات التعليمية، بشأن تفعيل مجموعات الدعم المدرسي لطلاب المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد 2023- 2024.

وجاء نص الخطاب كالتالي، في ضوء توجيهات وزير التعليم، بضرورة تكثيف العمل على تفعيل مجموعات الدعم المدرسي للطلاب قبل بداية العام الدراسي، وإعمالًا بالقرار الوزاري رقم 28 بتاريخ2023/2/1، بشأن: تنظیم مجموعات الدعم للطلاب، وآلية تنفيذ الرقابة عليها.

وتابع الخطاب الصادر، يرجى التنبيه نحو توجيه جميع الإدارات التعليمية بمواصلة تكثيف إجراءات تجهيز قاعات خاصة بهذه المجموعات في عدد من المدارس داخل كل إدارة (3 : 5 قاعة بكل إدارة)، وتزويدها بكافة الإمكانيات، واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تحقيق سبل الدعاية والإعلان واختيار المعلمين المتميزين، بما يتوافق مع رغبة الطلاب.

والالتزام بتنفيذ آلية الرقابة علي مجموعات الدعم المدرسي، وفقا للنماذج السابق إرسالها، مع ضرورة التنبيه على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية؛ للحفاظ على الصحة العامة لأبنائنا الطلاب.