الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

مع اقتراب الدراسة.. نصائح مهمة للأمهات للتغذية الصحية للأطفال فى فترة المدارس

تغذية الاطفال فى
تغذية الاطفال فى المدارس

تبحث الكثير من الأمهات عن طرق التغذية الصحية للأطفال خصوصًا مع اقتراب موعد الدراسة بالمدارس، لذلك تحرص كل أم على معرفة الوجبات الصحية التي تساعد طفلها على استكمال يومه وهو بكامل نشاطه.

طرق التغذية الصحية للأطفال

وتحرص الأمهات مع بداية الدراسة على الحصول على طرق التغذية الصحية للأطفال، لأن في هذه الفترة ينشغل الأطفال بالمذاكرة فتعمل الأم على وضع نظام غذائي لطفلها ليكون في حالة تركيز مستمر، وذلك من خلال اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن يشمل جميع المجموعات الغذائية.

وتزامنًا مع اهتمام الكثير من الأمهات لمعرفة طرق التغذية الصحية للأطفال مع بدء الدراسة، يرصد موقع “الدستور” في السطور التالية كافة التفاصيل والمعلومات التي يجب أن تعرفها كل أم لمساعدة طفلها، وذلك وفقًا لموقع "Verywell Health"، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي.

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مع اقتراب بدء الدراسة 2024.. نصائح مهمة للأمهات للتغذية الصحية للأطفال

مع بداية الدراسة.. هناك بعض النصائح التي يجب أن تعرفها كل الأمهات قبل بدء الدراسة وذهاب الأطفال للمدارس، وإليكم التفاصيل في السطور التالية:

1 - يجب على الأم أن تقوم بتهدئة طفلها وتعمل على تشجيع الطفل، خصوصًا أن في هذه الفترة يكون الطفل في حالة ذعر.

2 - تجهيز الطعام الصحي للطفل شىء مهم وأساسي في يومه، لذلك يجب أن تهتم الأم بوجبة الإفطار، وأن تحتوي على الفاكهة والخضار والعصائر الطبيعية.

3 - ابتعدي عن وضع المأكولات التي تحتوي على الكثير من الزيوت والدهون أو السكريات.

4 - احرصي على تناول طفلك في فترة الصباح كوب اللبن حتى يتمكن من التركيز خلال اليوم.

5 - يمكنك وضع شرائح الموز أو الفراولة، في وجبة الإفطار وستكون هذه الوجبة بسيطة وغنية بكل العناصر الغذائية الكربوهيدرات الضرورية والدهون الصحية والعناصر الغذائية التي يحتاجها جسم طفلك خلال اليوم.

6 - تجنّبي تقديم المشروبات الغازية والمشروبات السكرية لطفلكِ، واستبدليهِ بالماء، والحليب، وعصائر الفاكهة.

7 - أثناء تجهيز وجبة الإفطار يجب أن تقللي من كمية الأطعمة المقلية، مثل؛ البطاطا، والدجاج المقلي، المقدمة لطفلك.

8 - أثناء تجهيزك لوجبة الإفطار، إجعلي طفلك يشاركك في تحضير وجباته الغذائية.

9 - قومي بتقطيع الخضروات والفواكه إلى شرائح وقدميها لطفلك ليتمكن من تناولها بسهولة.

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