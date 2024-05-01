الأربعاء 01 مايو 2024
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موعد العطلات الرسمية في مصر 2024 والإجازات المتبقية لشهر مايو

إجازة
إجازة

يحرص المواطنين مع قرب موعد اجازة شم النسيم معرفة العطلات الرسمية في مصر 2024 والإجازات المتبقية عبر جوجل، لتقضية الاجازة مع الاهل والأصدقاء.

موعد العطلات الرسمية في مصر 2024

وتستعرض “الدستور” في هذا التقرير موعد العطلات الرسمية في مصر 2024 والإجازات المتبقية.

أيام الإجازات الرسمية في مصر 2024

عيد العمال: يوم الأربعاء في 1 مايو 2024.
عيد الفصح القبطي: يوم الأحد 5 من مايو 2024.
عيد شم النسيم: يوم الاثنين 6 من مايو 2024.
إجازة يوم وقفة عرفات: يوم السبت 15 يونيو لعام 2024.
عيد الأضحى المبارك: يوم الأحد 16 من يونيو 2024.
إجازة عيد الأضحى المبارك: الاثنين 17 من يونيو 2024.
ثورة 30 يونيو: الأحد 30 من يونيو 2024.
رأس السنة الهجرية: يوم الأحد 7 من يوليو 2024.
عيد الثورة: الثلاثاء 23 يوليو لعام 2024.
عيد المولد النبوي الشريف: يوم الأحد 15 سبتمبر 2024.
عيد القوات المسلحة: يوم الأحد 6 من أكتوبر 2024.

بعد أيام قليلة.. موعد إجازة شم النسيم لعام 2024 وأصل الاحتفال به

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الإجازات الرسمية لشهر مايو المتبقية في عام 2024

الخميس 2 مايو 2024.. هو إجازة عيد العمال.
ويوم الجمعة 3 مايو.. عطلة أسبوعية.
يوم السبت 4 مايو.. هو عطلة أسبوعية.
يوم الأحد 5 مايو2024.. إجازة في البنوك ومعظم المؤسسات بمنسابة عيد القيامة المجيد.
يوم الإثنين 6 مايو في 2024.. إجازة شم النسيم.
الجمعة 10 مايو2024.. هو عطلة أسبوعية.
السبت 11 مايو2024.. هو عطلة أسبوعية.
الجمعة 17 مايو لعام 2024.. عطلة أسبوعية.
يوم السبت 18 مايو لعام 2024.. عطلة أسبوعية.
الجمعة 24 مايو 2024.. هو عطلة أسبوعية.
السبت 25 مايو في 2024.. هو عطلة أسبوعية.
الجمعة 13 مايو لعام 2024.. عطلة أسبوعية.

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موعد إجازة شم النسيم 2024 وعيد العمال

أصبح موعد إجازة عيد العمال في يوم الأحد 5 في مايو 2024، بديلا من يوم الأربعاء 1 من مايو، كما أن ميعاد إجازة شم النسيم سيوافق يوم الإثنين 6 من مايو 2024، ليصبح في يوم الأحد والإثنين هو إجازة مع يومي الجمعة والسبت، ويكون بناء على ذلك فإن إجازة الموظفين عدد 4 أيام متتالية، وبذلك سيفصلنا عدد 5 أيام على ميعاد إجازة شم النسيم لعام 2024.

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