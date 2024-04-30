خلال إجازة شم النسيم.. أماكن يمكن زيارتها والتمتع بها بأجواء الربيع

خلال إجازة شم النسيم يبحث معظمنا عن أبرز الأماكن التي يمكن زيارتها للاستمتاع بأجواء الربيع وفى الوقت نفسه تكون مناسبة للميزانية الخاصة بالأفراد، ونسلط الضوء على أبرز تلك الأماكن فى السطور التالية.

أماكن خروجات في شم النسيم

تمتد القناطر الخيرية على طول نهر النيل في مصر، وتُعتبر أحد المعالم التاريخية البارزة في البلاد. بُنيت القناطر الخيرية في القرن التاسع عشر تحت حكم محمد علي باشا لتحسين نقل المياه من النيل إلى الأراضي الزراعية في الدلتا.

تشتمل القناطر الخيرية على سلسلة من الجسور والقنوات التي تحمل مياه النيل إلى المناطق الزراعية المختلفة في مصر. يعد هذا النظام الهندسي الرائع إنجازًا هندسيًا مذهلًا، ويعكس الثروة الثقافية والتاريخية لمصر.

ولكنها بالرغم من ذلك تعتبر من افضل الاماكن التي يمكن زيارتها خلال شم النسيم نظرا لتميزها بالجو الهادى والمميز.

ويبلغ تكلفة قضاء اليوم هناك ما يقرب من ٣٠٠ جنيه للعائلة نظرا لأنها بدون رسوم دخول للمكان.



خروجات شم النسيم .. حديقة الميرلاند

ومن ضمن الأماكن التي يمكن زيارتها هي حديقة الميرلاند هي واحدة من الحدائق العامة الجميلة في القاهرة الكبرى، وتُعتبر واحدة من الوجهات الشهيرة للترفيه والاستجمام في المدينة. تقع حديقة الميرلاند في منطقة الميرلاند بمدينة نصر، وتحتوي على مساحات خضراء شاسعة وأشجار متنوعة.

تضم حديقة الميرلاند مرافق ترفيهية متنوعة تناسب جميع أفراد العائلة، بما في ذلك ملاهي للأطفال، وألعاب مائية، وألعاب ترفيهية متنوعة. كما تتوفر في الحديقة مرافق للشواء والنزهات العائلية، بالإضافة إلى المقاهي والمطاعم التي تقدم مجموعة متنوعة من المأكولات والمشروبات.

تعتبر حديقة الميرلاند وجهة مثالية لقضاء يوم ممتع ومريح مع العائلة والأصدقاء، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بالطبيعة الخلابة والأجواء الهادئة بعيدًا عن صخب المدينة.



أماكن الفسح في شم النسيم .. حديقة الأزهر

وتعتبر حديقة الأزهر هي واحدة من الوجهات الرائعة التي يمكن زيارتها خلال فترة شم النسيم في القاهرة الكبرى. تقع حديقة الأزهر في قلب القاهرة، بالقرب من جامع الأزهر الشريف ومتحف الفن الإسلامي. تُعتبر حديقة الأزهر ملاذًا هادئًا في وسط العاصمة المزدحمة، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بالطبيعة والأشجار الخضراء والزهور المتنوعة.

سعر تذكرة الدخول إلى حديقة الأزهر عادة ميسور وغالبًا ما يكون بسيطًا للزوار. يمكن للزوار الاستمتاع بالمشي في الممرات الخضراء، والجلوس على المقاعد، والاسترخاء في أجواء هادئة. بالإضافة إلى ذلك، هناك مساحات مخصصة للأطفال للعب والتسلية.



لو عايز تخرج في القاهرة اروح فين؟

أما بالنسبة للأماكن المشابهة لحديقة الأزهر في القاهرة، فيمكن زيارة حديقة الجبل الأخضر وحديقة الأزهر بارك وحديقة الحيوانات في الجيزة، حيث توفر هذه الأماكن تجربة مشابهة من الهدوء والطبيعة والترفيه للزوار.