الثلاثاء 30 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

خلال إجازة شم النسيم.. أماكن يمكن زيارتها والتمتع بها بأجواء الربيع

شم النسيم
شم النسيم

خلال إجازة شم النسيم يبحث معظمنا عن أبرز الأماكن التي يمكن زيارتها للاستمتاع بأجواء الربيع وفى الوقت نفسه تكون مناسبة للميزانية الخاصة بالأفراد، ونسلط الضوء على أبرز تلك الأماكن فى السطور التالية.

 أماكن خروجات في شم النسيم 

تمتد القناطر الخيرية على طول نهر النيل في مصر، وتُعتبر أحد المعالم التاريخية البارزة في البلاد. بُنيت القناطر الخيرية في القرن التاسع عشر تحت حكم محمد علي باشا لتحسين نقل المياه من النيل إلى الأراضي الزراعية في الدلتا.

تشتمل القناطر الخيرية على سلسلة من الجسور والقنوات التي تحمل مياه النيل إلى المناطق الزراعية المختلفة في مصر. يعد هذا النظام الهندسي الرائع إنجازًا هندسيًا مذهلًا، ويعكس الثروة الثقافية والتاريخية لمصر.

ولكنها بالرغم من ذلك تعتبر من افضل الاماكن التي يمكن زيارتها خلال شم النسيم نظرا لتميزها بالجو الهادى والمميز.

ويبلغ تكلفة قضاء اليوم هناك ما يقرب من ٣٠٠ جنيه للعائلة نظرا لأنها بدون رسوم دخول للمكان.

 

مع اقتراب شم النسيم.. 8 إجراءات صحية لتجار الأسماك المملحة ينبغى الالتزام بها

اعرف الآن موعد إجازة شم النسيم 2024| أجندة الإجازات الرسمية المتبقية في العام


 خروجات شم النسيم .. حديقة الميرلاند 

 

ومن ضمن الأماكن التي يمكن زيارتها هي حديقة الميرلاند هي واحدة من الحدائق العامة الجميلة في القاهرة الكبرى، وتُعتبر واحدة من الوجهات الشهيرة للترفيه والاستجمام في المدينة. تقع حديقة الميرلاند في منطقة الميرلاند بمدينة نصر، وتحتوي على مساحات خضراء شاسعة وأشجار متنوعة.

تضم حديقة الميرلاند مرافق ترفيهية متنوعة تناسب جميع أفراد العائلة، بما في ذلك ملاهي للأطفال، وألعاب مائية، وألعاب ترفيهية متنوعة. كما تتوفر في الحديقة مرافق للشواء والنزهات العائلية، بالإضافة إلى المقاهي والمطاعم التي تقدم مجموعة متنوعة من المأكولات والمشروبات.

تعتبر حديقة الميرلاند وجهة مثالية لقضاء يوم ممتع ومريح مع العائلة والأصدقاء، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بالطبيعة الخلابة والأجواء الهادئة بعيدًا عن صخب المدينة.


أماكن الفسح في شم النسيم .. حديقة الأزهر 

وتعتبر حديقة الأزهر هي واحدة من الوجهات الرائعة التي يمكن زيارتها خلال فترة شم النسيم في القاهرة الكبرى. تقع حديقة الأزهر في قلب القاهرة، بالقرب من جامع الأزهر الشريف ومتحف الفن الإسلامي. تُعتبر حديقة الأزهر ملاذًا هادئًا في وسط العاصمة المزدحمة، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بالطبيعة والأشجار الخضراء والزهور المتنوعة.

سعر تذكرة الدخول إلى حديقة الأزهر عادة ميسور وغالبًا ما يكون بسيطًا للزوار. يمكن للزوار الاستمتاع بالمشي في الممرات الخضراء، والجلوس على المقاعد، والاسترخاء في أجواء هادئة. بالإضافة إلى ذلك، هناك مساحات مخصصة للأطفال للعب والتسلية.


 لو عايز تخرج في القاهرة اروح فين؟

أما بالنسبة للأماكن المشابهة لحديقة الأزهر في القاهرة، فيمكن زيارة حديقة الجبل الأخضر وحديقة الأزهر بارك وحديقة الحيوانات في الجيزة، حيث توفر هذه الأماكن تجربة مشابهة من الهدوء والطبيعة والترفيه للزوار.

txt

تزامنًا مع شم النسيم.. تعرف على أسعار الرنجة والفسيخ بالأسواق

txt

كل ما تريد معرفته عن أصل الاحتفال بـ شم النسيم

شم النسيم اجازة شم النسيم 2024 أماكن الفسح في شم النسيم أماكن خروجات في شم النسيم خروجات شم النسيم القناطر الخيرية حديقة الميرلاند حديقة الأزهر

مواد متعلقة

رسميا.. موعد شم النسيم 2024 وجدول الإجازات الرسمية في مصر

موعد شم النسيم 2024 والإجازات الرسمية مدفوعة الأجر لنهاية العام

شم النسيم 2024| مظاهر الاحتفال بعيد الربيع وموعد الإجازة الرسمية

موعد شم النسيم 2024.. طقوس المصريين وحكم الاحتفال به وفقا لدار الإفتاء

موعد إجازة عيد الربيع شم النسيم 2024

موعد إجازة عيد شم النسيم 2024 للموظفين وحكم الاحتفال به

موعد شم النسيم.. الإجازات الرسمية المتبقية في 2024

موعد شم النسيم 2024 والإجازات الرسمية المتبقية خلال العام

الأكثر قراءة

عاجل| أول تحرك من الزمالك بعد خطاب المحكمة الدولية فى قضية باتشيكو

قرار عاجل للنائب العام بشأن اختصاصات حماية حقوق المسنين

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 30-4-2024

2 مايو 2024.. هل الخميس القادم اجازة رسمية؟ وفقا لقرار مجلس الوزراء

بلومبرج تعتذر: منشوراتنا عن مصر لم تلب معاييرنا التحريرية وتم تصحيحها.. عاجل

مقترح تموينى لإنتاج رغيف خبز بوزن وسعر جديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

بابوات مصر.. !

الأنبا متاؤس يكتب: من الظفر إلى الجمعة العظيمة

منى رجب

سيناء الغالية ٢٠٢٤.. الكرامة والصمود والبناء

ماجد حبته

مصر.. والبوسنة والهرسك

د.كريمة الحفناوى

معًا من أجل عالم عمل آمن وخالٍ من العنف والتحرش

جلال حمام

على إسرائيل الاختيار.. بين السم أو العسل

البابا شنودة يكتب: الخلاص والفداء

ماجد حبته

عقل مصر الإلكترونى

صور

القمح ينعش مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

أحد السعف يضىء دير سمعان الخراز.. ومشاركة قبطية حاشدة

محطة تل أبيب

المزيد

"تايمز أوف إسرائيل" تكشف جنسية مُنفذ عملية الطعن بالقدس

جيروزاليم بوست: نتنياهو عالق فى القرارات المصيرية.. وإنهاء حرب غزة الخيار الأمثل

مجلة عبرية: تشاؤم فى إسرائيل بشأن احتمالات عقد صفقة مع حماس