الثلاثاء 30 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

مع اقتراب شم النسيم.. 8 إجراءات صحية لتجار الأسماك المملحة ينبغى الالتزام بها

الأسماك المملحة
الأسماك المملحة

حرصت وزارة الصحة والسكان عل توجيع مجموعة من النصائح لأصحاب المنشآت الغذائية المختصة في تجارة الأسماك المملحة، بالتزامن مع قرب الاحتفال بأعياد شم النسيم يوم الإثنين المقبل. 

إجراءات صحية لتجار الأسماك المملحة 

وأكدت وزارة الصحة على ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية والتي تشمل الآتي: 

- نظافة البيئة المحيطة بالمنشأة

- وجود ترخيص للمنشأة 

- عدم انبعاث الروائح الكريهة 

- خلو المنشأة من الحشرات الطائرة والزاحفة 

- وجود سلات للقمامة 

- توافر حوض لغسيل الأيدى به صابون ومطهرات 

- براميل التمليح تكون خشبية ونظيفة ومدون عليها تاريخ بداية التمليح 

- خلو المنشأة من أى مصادر تسبب التلوث

txt

طريقة عمل الفسيخ في المنزل قبل شم النسيم 2024

txt

إجازات رسمية 2024.. موعد إجازة شم النسيم وعيد العمال

txt

أسعار التذاكر تبدأ بـ 5 جنيهات.. شواطئ الإسكندرية تستعد لاحتفالات شم النسيم

إجازة شم النسيم

وأصدر مجلس الوزراء القرار الخاص بإجازة شم النسيم 2024 وعيد العمال اللذين تحتفل بهما مصر الأسبوع المقبل، وأوضح قرار رئيس الوزراء ضم إجازتي عيد العمال وشم النسيم لتكون إجازة الموظفين ممتدة لمدة 4 أيام متصلة. 

وتكون إجازة شم النسيم في اليوم التالي لعيد القيامة المجيد، ويوافق يوم شم النسيم 2024 يوم 6 مايو 2024. 

وأوضح قرار رئيس الوزراء أن يكون يوم الأحد الموافق 5 من شهر مايو عام 2024 ميلادية، إجازة رسمية، بمناسبة عيد العمال، بدلًا من يوم الأربعاء الموافق الأول من مايو.

كما أصدر قرار رئيس الوزراء اجازة شم النسيم 2024  بأن يكون يوم الإثنين الموافق 6 من شهر مايو عام 2024 ميلادية إجازة رسمية، بمناسبة عيد شم النسيم.

وهما إجازة مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.

أسماك شم النسيم الاسماك المملحة أعياد شم النسيم وزارة الصحة إجراءات وقائية إجراءات احترازية

مواد متعلقة

أسعار التذاكر تبدأ بـ 5 جنيهات.. شواطئ الإسكندرية تستعد لاحتفالات شم النسيم

نص قرار رئيس الوزراء.. إجازة شم النسيم 2024 للقطاع الحكومي والخاص

وزير الصحة يناقش مع نظيرته القطرية فرص الاستثمار في المجال الصحي والسياحة العلاجية

طريقة عمل الفسيخ في المنزل قبل شم النسيم 2024

الأكثر قراءة

2 مايو 2024.. هل الخميس القادم اجازة رسمية؟ وفقا لقرار مجلس الوزراء

خط سير الأتوبيس الترددي على الدائري حتى أهرامات الجيزة

إجازة عيد الأضحى 2024 كم يوم؟

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 30-4-2024

حاكم تكساس يهدد المتظاهرين في جامعة الولاية بالاعتقال

الشرطة الأمريكية تكشف كواليس حادث إطلاق النار بولاية نورث كارولينا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

باباوات مصر.. !

الأنبا متاؤس يكتب: من الظفر إلى الجمعة العظيمة

منى رجب

سيناء الغالية ٢٠٢٤.. الكرامة والصمود والبناء

ماجد حبته

مصر.. والبوسنة والهرسك

د.كريمة الحفناوى

معًا من أجل عالم عمل آمن وخالٍ من العنف والتحرش

جلال حمام

على إسرائيل الاختيار.. بين السم أو العسل

البابا شنودة يكتب: الخلاص والفداء

ماجد حبته

عقل مصر الإلكترونى

صور

القمح ينعش مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

أحد السعف يضىء دير سمعان الخراز.. ومشاركة قبطية حاشدة

محطة تل أبيب

المزيد

جرائم حرب فى غزة.. اقتراب "الجنائية الدولية" من إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو

حال وافقت حماس على المقترح المصرى.. هل تتفكك حكومة نتنياهو؟

وقف حرب غزة.. مصر تنجح فى "إذابة الجليد" بمقترح يقترب من التحقق