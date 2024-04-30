مع اقتراب شم النسيم.. 8 إجراءات صحية لتجار الأسماك المملحة ينبغى الالتزام بها

حرصت وزارة الصحة والسكان عل توجيع مجموعة من النصائح لأصحاب المنشآت الغذائية المختصة في تجارة الأسماك المملحة، بالتزامن مع قرب الاحتفال بأعياد شم النسيم يوم الإثنين المقبل.

إجراءات صحية لتجار الأسماك المملحة

وأكدت وزارة الصحة على ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية والتي تشمل الآتي:

- نظافة البيئة المحيطة بالمنشأة

- وجود ترخيص للمنشأة

- عدم انبعاث الروائح الكريهة

- خلو المنشأة من الحشرات الطائرة والزاحفة

- وجود سلات للقمامة

- توافر حوض لغسيل الأيدى به صابون ومطهرات

- براميل التمليح تكون خشبية ونظيفة ومدون عليها تاريخ بداية التمليح

- خلو المنشأة من أى مصادر تسبب التلوث

إجازة شم النسيم

وأصدر مجلس الوزراء القرار الخاص بإجازة شم النسيم 2024 وعيد العمال اللذين تحتفل بهما مصر الأسبوع المقبل، وأوضح قرار رئيس الوزراء ضم إجازتي عيد العمال وشم النسيم لتكون إجازة الموظفين ممتدة لمدة 4 أيام متصلة.

وتكون إجازة شم النسيم في اليوم التالي لعيد القيامة المجيد، ويوافق يوم شم النسيم 2024 يوم 6 مايو 2024.

وأوضح قرار رئيس الوزراء أن يكون يوم الأحد الموافق 5 من شهر مايو عام 2024 ميلادية، إجازة رسمية، بمناسبة عيد العمال، بدلًا من يوم الأربعاء الموافق الأول من مايو.

كما أصدر قرار رئيس الوزراء اجازة شم النسيم 2024 بأن يكون يوم الإثنين الموافق 6 من شهر مايو عام 2024 ميلادية إجازة رسمية، بمناسبة عيد شم النسيم.

وهما إجازة مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.