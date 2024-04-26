إجازات رسمية 2024.. موعد إجازة شم النسيم وعيد العمال

يحتفل المصريون بعيدين مهمين في شهر مايو، وهما عيد العمال وعيد شم النسيم، حيث يُعدّ عيد العمال مناسبة للتعبير عن تقدير المجتمع لجهود العمال وإنجازاتهم، والتأكيد على حقوقهم في العمل اللائق والأجر العادل، كما يُمثل عيد شم النسيم احتفالًا بتجدد الحياة وعودة فصل الربيع، وهو تقليد مصري قديم يعود إلى آلاف السنين.

موعد إجازة عيد العمال 2024

يوافق عيد العمال 2024 يوم الأربعاء 1 مايو، ومن المقرر أن يتم ترحيل يوم إجازة عيد العمال 2024 إلى الخميس الموافق 2 مايو، ولكن في انتظار قرار من رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي.

موعد إجازة شم النسيم 2024

يوافق إجازة شم النسيم 2024 يوم الإثنين 6 مايو 2024، من المقرر أن يكون هذا اليوم إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد شم النسيم، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.

إجازة تحرير سيناء 2024

يوافق عيد تحرير سيناء 2024 يوم 25 أبريل، ومن المقرر أن قرارًا يكون هذا اليوم إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد تحرير سيناء، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.

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الإجازات الرسمية 2024

حسب إعلان رئاسة الجمهورية المصرية، فإنّ الاجازات الرسمية لعام 2024 في مصر هي كالتالي:

شهر يناير:

الأحد 7 يناير: عيد الميلاد المجيد.

الخميس 25 يناير: ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

شهر أبريل:

الثلاثاء 9 أبريل- الأحد 14 أبريل: عيد الفطر المبارك.

الخميس 25 أبريل: عيد تحرير سيناء "25 أبريل 1982".

شهر مايو:

الأربعاء 1 مايو: عيد العمال.

الإثنين 6 مايو: شم النسيم.

شهر يونيو:

الأحد 16 يونيو: وقفة عيد الأضحى.

الإثنين 17 يونيو: عيد الأضحى المبارك.

شهر يوليو:

الأحد 7 يوليو: رأس السنة الهجرية.

شهر سبتمبر

الإثنين 16 سبتمبر : المولد النبوي الشريف.

شهر أكتوبر:

الأحد 6 أكتوبر: عيد القوات المسلحة "6 أكتوبر 1973".