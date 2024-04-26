الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

إجازات رسمية 2024.. موعد إجازة شم النسيم وعيد العمال

اجازة شم النسيم 2024
اجازة شم النسيم 2024

يحتفل المصريون بعيدين مهمين في شهر مايو، وهما عيد العمال وعيد شم النسيم، حيث يُعدّ عيد العمال مناسبة للتعبير عن تقدير المجتمع لجهود العمال وإنجازاتهم، والتأكيد على حقوقهم في العمل اللائق والأجر العادل، كما يُمثل عيد شم النسيم احتفالًا بتجدد الحياة وعودة فصل الربيع، وهو تقليد مصري قديم يعود إلى آلاف السنين.

موعد إجازة عيد العمال 2024

يوافق عيد العمال 2024 يوم الأربعاء 1 مايو، ومن المقرر أن يتم ترحيل يوم إجازة عيد العمال 2024 إلى الخميس الموافق 2 مايو، ولكن في انتظار قرار من رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي.

موعد إجازة شم النسيم 2024

يوافق إجازة شم النسيم 2024 يوم الإثنين 6 مايو 2024، من المقرر أن يكون هذا اليوم إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد شم النسيم، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.

إجازة تحرير سيناء 2024

يوافق عيد تحرير سيناء 2024 يوم 25 أبريل، ومن المقرر أن قرارًا يكون هذا اليوم إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد تحرير سيناء، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.

اقرأ أيضا

تحرير سيناء وشم النسيم وعيد العمال.. إجازات رسمية اقترب موعدها

 

الإجازات الرسمية 2024 

حسب إعلان رئاسة الجمهورية المصرية، فإنّ الاجازات الرسمية لعام 2024 في مصر هي كالتالي:

شهر يناير:

الأحد 7 يناير: عيد الميلاد المجيد.

الخميس 25 يناير: ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

شهر أبريل:

الثلاثاء 9 أبريل- الأحد 14 أبريل: عيد الفطر المبارك.

الخميس 25 أبريل: عيد تحرير سيناء "25 أبريل 1982".

شهر مايو:

الأربعاء 1 مايو: عيد العمال.

الإثنين 6 مايو: شم النسيم.

الإجازات الرسمية 2024.. أبرزها موعد عيد الأضحى 1445

موعد عيد الاضحي 2024.. كم متبقي على وقفة عرفات 1445

شهر يونيو:

الأحد 16 يونيو: وقفة عيد الأضحى.

الإثنين 17 يونيو: عيد الأضحى المبارك.

شهر يوليو:

الأحد 7 يوليو: رأس السنة الهجرية.

شهر سبتمبر

الإثنين 16 سبتمبر : المولد النبوي الشريف.

شهر أكتوبر:

الأحد 6 أكتوبر: عيد القوات المسلحة "6 أكتوبر 1973".

الإجازات الرسمية 2024 اجازة تحرير سيناء 2024 موعد اجازة شم النسيم 2024 موعد اجازة عيد العمال 2024 عيد الأضحى رأس السنة الهجرية

مواد متعلقة

أجندة الإجازات الرسمية 2024 في مصر لموظفي القطاع العام والخاص

إجازات شهر فبراير 2024 وموعد أول الإجازات الرسمية في السنة

شم النسيم 2024| مظاهر الاحتفال بعيد الربيع وموعد الإجازة الرسمية

ما هى الإجازات الرسمية فى عام 2024 وتاريخ عيد الفطر والأضحى؟

موعد شم النسيم 2024.. طقوس المصريين وحكم الاحتفال به وفقا لدار الإفتاء

موعد إجازة عيد الربيع شم النسيم 2024

باقى 53 يوما تقريبا.. كم يوم متبقى على عيد الفطر 2024؟

موعد إجازة عيد شم النسيم 2024 للموظفين وحكم الاحتفال به

الأكثر قراءة

الإنتربول يتدخل فى القضية 1820 بعد قتل طفل شبرا الخيمة وسرقة أعضائه

إصابة وزير الأمن القومى الإسرائيلى بن غفير ونقله إلى المستشفى

تقدم ملحوظ فى وجهات النظر بين الوفدين المصرى والإسرائيلى بشأن هدنة غزة

مع بداية تطبيق التوقيت الصيفى.. ما تأثير تغير الساعة البيولوجية على الجسم؟

أول تعليق من بلينكن على مظاهرات غزة التى تجتاح الجامعات الأمريكية

تحرك برلمانى عاجل بسبب ارتفاع أسعار البنج وشكاوى أطباء الأسنان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

طفل شبرا وجنون السوشيال ميديا

محمد عبدالعزيز

برامج رمضان فى الميزان (2 -2)

حسين دعسة

مع فتح جبهة حزب الله.. "الكابينت الصهيونى" يتهيأ لدخول رفح

د. محمد عفيفي

سعد زغلول: مفيش فايدة

محمد سميح

أحلام الرئيس التى حوّلها «أبناء سيناء» إلى حقيقة على أرض الفيروز

ماجد حبته

دماء تحرير وتعمير سيناء

محاسن السنوسي

"والتين والزيتون، وطور سينين".. إنه قسم الله

مدحت بشاى

بوحدة الكنائس تتوحد القلوب

صور

ختام ملتقى القاهرة الأدبي

الملتقى الأدبى اليوم الخامس

بالرعاية الإعلامية لـ "الدستور".. انطلاق مؤتمر كتاب الرئيس الصينى وسط حضور ثقافى واسع

محطة تل أبيب

المزيد

للمرة الثانية.. حكومة نتنياهو تطلب تأجيل مهلة البت فى تجنيد "الحريديم"

تظاهرات فى تل أبيب بسبب تجاهل نتنياهو ملف المحتجزين وتطالب بانتخابات مبكرة

الاحتلال يشدد إجراءاته فى طوباس ويغلق وسط الخليل لتأمين اقتحام المستعمرين موقعًا أثريًا