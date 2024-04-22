الإثنين 22 أبريل 2024
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محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد عيد الاضحي 2024.. كم متبقي على وقفة عرفات 1445

عيد الاضحى
عيد الاضحى

موعد عيد الاضحي 2024.. كلمات تصدرت محرك البحث العالمي جوجل خلال الساعات القليلة الماضية من قبل المواطنين المصريين، ونتيجة لذلك ينشر موقع الدستور موعيد عيد الأضحى وكم يوم متبقي على قدومه، بالإضافة إلى نشر أيام إجازات العيد. 

موعد عيد الأضحى 2024 

وفقًا للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اعلن أن عيد الاضحى 2024 سيكون يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024.

ومعرفة موعد عيد الأضحى المبارك 2024 يكون بالتنسيق بين اللجنة العلمية بالمعهد واللجان الشرعية بدار الافتاء المصرية وهيئة المساحة، وتكون هناك مناطق مخصصة بالاستطلاع، كصحراء الوادي الجديد وجبال سانت كاترين ومرصد القطامية وحلايب وشلاتين ومرسى مطروح.

موعد إجازة عيد الأضحى 2024

كم متبقي على عيد الأضحى 2024؟

متبقي نحو 54 يومًا على أول أيام عيد الأضحى لهذا العام 1445 هـ / 2024 مـ وسيكون يوم الاحد 16 يونيو 2024، وليلة تحري هلال ذو الحجة يوم الخميس 06 يونيو 2024 الموافق لـ 29 ذو القعدة 1445

موعد إجازة عيد الأضحى 2024 في مصر

- إجازة يوم عرفة 2024 يوم السبت، الموافق 15 يونيو 2024.

- أول أيام عيد الأضحى 1445 يوم الأحد، الموافق 16 يونيو 2024.

- ثاني أيام عيد الأضحى 1445 يوم الإثنين، الموافق 17 يونيو 2024.

- ثالث أيام عيد الأضحى 1445 يوم الثلاثاء، الموافق 18 يونيو 2023.

- رابع أيام عيد الأضحى 1445 يوم الأربعاء، الموافق 19 يونيو 2024.

العد التنازلي.. كم متبقي على ميعاد عيد الأضحى 2024؟

موعد إجازة عيد الأضحى 2024

موعد وقفة عرفة 2024

تبدأ وقفة عرفة فجر يوم السبت، الموافق 9 يونيو 2024، وتنتهي مع غروب شمس يوم الأحد، الموافق 10 يونيو 2024.

وينتظر المسلمون يوم عرفة للتقرب إلى الله بالصيام، والدعاء، وخير ما يقال من دعاء في وقفة عرفات: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير".

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