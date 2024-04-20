العد التنازلي.. كم متبقي على ميعاد عيد الأضحى 2024؟

كم متبقي على ميعاد عيد الأضحى 2024؟.. كلمات تصدرت محركات بحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية من قبل عدد كبير من الجماهير والمواطنين المصريين، ونتيجة لذلك ينشر موقع "الدستور" كم يوم متبقي على عيد الأضحى 2024.

كم متبقي على عيد الأضحى 2024

ويتبقى حوالي 56 يومًا على قدوم موعد عيد الأضحى المبارك، فمن المقرر أن يكون عيد الأضحى يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024، وفقًا للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

موعد عيد الأضحى المبارك 2024

معرفة موعد عيد الأضحى المبارك 2024 يكون بالتنسيق بين اللجنة العلمية بالمعهد واللجان الشرعية بدار الافتاء المصرية وهيئة المساحة، وتكون هناك مناطق مخصصة بالاستطلاع، كصحراء الوادي الجديد وجبال سانت كاترين ومرصد القطامية وحلايب وشلاتين ومرسى مطروح.

موعد إجازة عيد الأضحى 2024في مصر

- إجازة يوم عرفة 2024 يوم السبت، الموافق 15 يونيو 2024.

- أول أيام عيد الأضحى 1445 يوم الأحد، الموافق 16 يونيو 2024.

- ثاني أيام عيد الأضحى 1445 يوم الإثنين، الموافق 17 يونيو 2024.

- ثالث أيام عيد الأضحى 1445 يوم الثلاثاء، الموافق 18 يونيو 2023.

- رابع أيام عيد الأضحى 1445 يوم الأربعاء، الموافق 19 يونيو 2024.

موعد وقفة عرفة 2024

وينتظر المسلمون يوم عرفة للتقرب إلى الله بالصيام، والدعاء، وخير ما يقال من دعاء في وقفة عرفات: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير"، وعن موعد وقفة عرفة ومتى تبدأ ومتى تنتهي فهى:

- تبدأ وقفة عرفة فجر يوم السبت، الموافق 9 يونيو 2024.

- تنتهي وقفة عرفة مع غروب شمس يوم الأحد، الموافق 10 يونيو 2024.