تزامنًا مع شم النسيم.. تعرف على أسعار الرنجة والفسيخ بالأسواق

أيام قليلة تفصلنا عن قدوم عيد شم النسيم، الذي يحتفل به العديد من المواطنين في الحدائق والمتنزهات وغيرها من الأماكن العامة، وتعتبر وجبة الفسيخ والرنجة ضمن الوجبات الأساسية التي يحرص المواطنون على تناولها في ذلك اليوم.

وتزامنا مع اقتراب عيد شم النسيم يبحث العديد من المواطنين عن أسعار الفسيخ والرنجة بالأسواق لشرائها وتناولها في ذلك اليوم، كونها الوجبة الأساسية لدى المصريين في عيد شم النسيم، وفي السطور التالي نعرض لكم أسعار الفسيخ والرنجة بالأسواق.

أسعار الرنجة بالأسواق

تباينت أسعار الرنجة في الأسواق وفقًا لنوعها وحجمها، حيث بلغ سعر الرنجة الهولندية نحو 120 إلى 200 جنيه للكيلو الواحد، وسعر كيلو الرنجة المخلية 255 جنيها للكيلو الواحد، أما سعر الرنجة بطارخ فتراوح بين 280 و300 جنيه للكيلو الواحد، وسعر الرنجة بطارخ مخلية يتراوح بين 305 و330 جنيها للكيلو الواحد.

أسعار الفسيخ بالأسواق

أما بالنسبة لأسعار الفسيخ في الأسواق، فبلغ سعر الفسيخ المملح من 450 إلى 500 جنيه للكيلو الواحد، وتراوح سعر الفسيخ ملح وسط في الأسواق بين 400 و450 جنيها للكيلو الواحد، وسعر الفسيخ المخلي في الأسواق نحو 475 جنيها للكيلو الواحد. وبلغ سعر علبة فسيخ فيليه 200 جرام في الأسواق نحو 60 إلى 80 جنيهًا، ووصل سعر علبة فسيخ فيليه 350 جراما في الأسواق بين 120 و150 جنيهًا. كما سجل سعر برطمان فسيخ بوري مخلي 200 جرام في الأسواق بين 100 و120 جنيهًا، وسعر برطمان فسيخ بوري جزل 350 جراما بين 130 و150 جنيهًا.

أسعار الملوحة والسردين بالأسواق

أما بالنسبة لأسعار الملوحة والسردين في الأسواق، فقد سجل سعر كيلو الملوحة اليوم في الأسواق نحو 350 جنيها للكيلو الواحد، وسعر كيلو الملوحة الأسوانية في الأسواق بين 220 و240 جنيها للكيلو الواحد. أما عن سعر كيلو السردين المملح فتراوح بين 180 و200 جنيه للكيلو الواحد، وسجل سعر الأنشوجة 200 جرام اليوم في الأسواق بين 100 و120 جنيهًا.