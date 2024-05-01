الأربعاء 01 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بعد أيام قليلة.. موعد إجازة شم النسيم لعام 2024 وأصل الاحتفال به

شم النسيم
شم النسيم

أيام قليلة تفصلنا عن موعد الاحتفال بعيد الربيع عيد شم النسيم لعام 2024، وهو مناسبة مصرية قديمة يحتفل بها المصريون القدماء بقدوم فصل الربيع وتفتح الزهور وازدهار الحدائق بالخضرة.

موعد إجازة شم النسيم لعام 2024

ويعد شم النسيم إحدى المناسبات التي ينتظرها المصريين كل عام لما تتسم به من أجواء اجتماعية وتجمع الاهل والأصدقاء من خلال الخروج إلى التنزه بالحدائق والاستمتاع بأجواء الربيع والأجواء المعتدلة وتفتح الزهور  وتناول الأسماك المملحة والبيض الملون.

ويبحث الكثير من المواطنين عن موعد قدوم شم النسيم لعام 2024، على محرك البحث العالمي جوجل، وحسب أعلان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فإن يوم الاثنين الموافق 6 مايو لعام 2024 سيكون هو موعد شم النسيم.

أصل الاحتفال بشم النسيم

يرجع الاحتفال بأعياد الربيع وعيد شم النسيم، إلى قدماء المصريين فهو عيد مصري قديم، حيث كان قدماء المصرييون يحتفلون في ذلك التوقيت بموسم الحصاد واعتدال الجو وازدهار الورود والاستمتاع بالمناظر الخلابة خلال هذا اليوم.

ويرتبط الاحتفال بعيد شم النسيم بتناول المصريين بعض الأكلات المخصصة لهذا اليوم، حيث يقومون بتلوين البيض بألوان مبهجة قبل تناوله، كما يتناولون الأسماك المملحة مثل الرنجة والفسيخ والملوحة والسردين، وهى نفس الأكلات التي كان يتناولها قدماء المصريون.

خلال إجازة شم النسيم.. أماكن يمكن زيارتها والتمتع بها بأجواء الربيع

موعد إجازة عيد العمال 2024.. وموعد إجازة شم النسيم للقطاع العام والخاص

تزامنًا مع شم النسيم.. تعرف على أسعار الرنجة والفسيخ بالأسواق

كل ما تريد معرفته عن أصل الاحتفال بـ شم النسيم

قرار إجازة عيد العمال وشم النسيم 2024

ويعتبر موعد شم النسيم لعام 2024 إجازة رسمية للموظفين والعاملين في الدولة في القطاع الحكومي والقطاع الخاص وقطاع الأعمال، ويكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر.

وقرر مجلس الوزراء أن يكون يوم الأحد 5 من شهر مايو إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال، بدلًا من يوم الأربعاء الموافق الأول من مايو 2024، كما قرر أن يكون يوم الإثنين 6 من نفس الشهر إجازة رسمية بمناسبة عيد شم النسيم 2024، ليكون عدد أيام الإجازات بعد إضافة يومي العطلة الأسبوعية 4 أيام متواصلة، تبدأ من الجمعة 3 مايو حتى الاثنين 6 مايو يتخللها عيد القيامة المجيد يوم الأحد 5 مايو.

وفي وقت لاحق كان وزير العمل المستشار حسن شحاتة قد اعلن أن يوم الأحد المقبل الموافق 5 مايو لعام 2024، ويوم الإثنين الموافق 6 مايو لعام 2024 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد العمال، وعيد شم النسيم، وذلك للعاملين بالقطاع الخاص المُخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12.

txt

إجازات رسمية متبقية في 2024.. تعرف عليها

الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2024

تتضمن الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2024 وفقًا لأجندة مجلس الوزراء، التالي:

يوم الأحد الموافق 5 مايو لعام 2024 إجازة بمناسبة عيد العمال.

يوم الإثنين الموافق 6 مايو لعام 2024 إجازة بمناسبة عيد شم النسيم.

يوم الأحد الموافق 16 يونيو لعام 2024 إجازة وقفة عيد الأضحى.

من يوم الاثنين الموافق 17 يونيو لعام 2024 حتى يوم الخميس الموافق 20 يونيو لعام 2024 إجازة عيد الأضحى المبارك.

يوم الأحد الموافق 30 يونيو لعام 2024 إجازة بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

يوم الاثنين 8 يوليو لعام 2024 إجازة بمناسبة عيد رأس السنة الهجرية.

يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو لعام 2024 إجازة بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.

يوم الاثنين الموافق 16 سبتمبر لعام 2024 إجازة بمناسبة المولد النبوي الشريف.

يوم الأحد الموافق 6 أكتوبر لعام 2024 إجازة عيد القوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصار 6 أكتوبر.

شم النسيم موعد شم النسيم موعد اجازة شم النسيم 2024 أعياد الربيع عهد قدماء المصريين اجازة شم النسيم موعد اجازة شم النسيم موعد اجازة شم النسيم لعام 2024

مواد متعلقة

منها التدريس والإدارة.. 6 مهن تحفّز الصحة العقلية وتحافظ على صحة الدماغ

أموال طائلة في الطريق للعقرب وإجازة للعذراء.. ماذا يخبئ لك الفلك ليوم الثلاثاء 30 أبريل 2024؟

الشهر القادم.. تعرف على موعد فتح الحجز لشقق الإسكان الاجتماعى وشروطها

خطوة بخطوة.. تعرفي على طريقة عمل الفاصوليا البيضاء في المنزل بطريقة سهلة

خطوة بخطوة.. تعرفي على طريقة عمل عجينة الحواوشي في المنزل بطريقة سهلة

حظك اليوم لمواليد جميع الأبراج الفلكية ليوم الإثنين 29 أبريل 2024

ما هي فوائد صيام الأيام الستة من شهر شوال؟

بعد الإفراج عنها.. ظهور للبلوجر سوزى الأردنية فى وسط البلد يثير الجدل

الأكثر قراءة

تشريح جثة أم فهد.. من هى البلوجر العراقية التى تسربت صورها من المشرحة؟

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 30-4-2024

عاجل| كولر يقرر تجميد أفشة بعد واقعة مباراة مازيمبى

سعر الذهب اليوم الأربعاء 1 مايو 2024 فى مصر بالجنيه المصرى و الدولار

نقيب الفلاحين يكشف أسباب ارتفاع سعر العنب.. وسينخفض فى هذا الموعد

الأدلة الجنائية تكشف سبب تفحم ستوديو الأهرام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالرحمن باشا

إعادة الإعمار بعد حروب المنطقة.. لماذا يجب أن تكون مصر جاهزة؟

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الشاعر خالد منتصر.. ومُتعة القفز خلف خطوط الذاكرة

إبراهيم داود

تلاقى الأجناس الأدبية فى الأقصر

ماجد حبته

بايدن.. مكالمة وبيانان

محمد رفعت

بابوات مصر.. !

الأنبا متاؤس يكتب: من الظفر إلى الجمعة العظيمة

منى رجب

سيناء الغالية ٢٠٢٤.. الكرامة والصمود والبناء

ماجد حبته

مصر.. والبوسنة والهرسك

صور

سيوة.. زيارة خاصة إلى أرض المليون نخلة

القمح ينعش مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

محطة تل أبيب

المزيد

أثناء لقائه بالرئيس الإسرائيلي.. بلينكن يحث حماس على قبول مقترح هدنة غزة

في اليوم 208 للعدوان.. الاحتلال يكثف غاراته على رفح المكتظة بـ1.5 مليون فلسطيني

"تايمز أوف إسرائيل" تكشف جنسية مُنفذ عملية الطعن بالقدس