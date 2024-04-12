بعد الإفراج عنها.. ظهور للبلوجر سوزى الأردنية فى وسط البلد يثير الجدل

عادت البلوجر سوزي الأردنية للظهور مرة أخرى بعد صلاة عيد الفطر المبارك وسط مجموعة كبيرة من الناس وهي تقوم بالرقص والتصقيف.



وظهرت في مشهد آخر وسط تلك التجمعات أمام سينما في منطقة وسط البلد بالقاهرة وهي تجلس فوق كتف فتاة أخرى وتقوم بالتصوير مع الناس.

وآثارت تلك المشاهد استياء النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وموقع إكس وتساءلوا عن عودتها لتلك الأجواء مرة أخرى، بعدما كانت قد قررت الجهات الأمنية حبسها على ذمة التحقيقات لاتهامها بانتهاك حرمة الحياة الخاصة وسب والدها، واستغلال شقيقتها من ذوي الهمم لتحقيق الأرباح.

سب والدها وألفاظ خادشة للحياء:

وفي وقت سابق كانت قد قررت جهات التحقيق بالقاهرة حجز البلوجر المعروفة باسم سوزي الأردنية على ذمة التحريات، في التهم الموجهة إليها بانتهاك حرمة الحياة الخاصة، وسب والدها واستغلال شقيقتها من ذوي الإعاقة لتحقيق الأرباح، واتهمتها بنشر الفجور عن طريق قول ألفاظ خادشة للحياء في الفيديوهات التي تقوم بنشرها على موقع الفيديوهات تيك توك.

كما أمرت جهات التحقيق بالقاهرة، بتحريز فيديو المعروف بـ "الشارع اللي وراه" والذي احتوى على العديد من السباب والشتائم من قبل المتهمه على والدها و تحريز 7 مقاطع فيديو أخرى مخلة بها العديد من الألفاظ والعبارات الخادشة وسب للأديان.

وعند مواجهة البلوجر سوزي الأردنية بتلك المقاطع، أقرت بالفعل بتصويرها، وقامت بحذف الفيديو المعروف بإسم الشارع اللي وراه، كما طلبت تقرير تكنولوجيا المعلومات عن مطابقة بصمة الصوت والوجه لسوزي الأردنية بالفيديوهات المضبوطة دون وجود أي تلاعب فيها.

وجاء خلال التحقيقات بسؤال النيابة العامة عن ما تتقاضاه سوزي الإردنية من أرباح خلال حسابتها الشخصية علي مواقع التواصل الإجتماعي فقالت "أنا باخد بالدولار" .

وقالت إنها لم تكن تقصد إهانة والدها عبر مقطع الفيديو وأنها أصابها إنهيار عصبي بسبب خلافات أسرية بينها وبين والدها بسبب حصوله منها على مبلغ مالي والقيام بإعطائه لإخوانه ورفضه رد المبلغ لها مرة أخرى.