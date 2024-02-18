الأحد 18 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ماس كهربائى التهم البيت.. تطورات جديدة فى حريق منزل سوزى الأردنية

حريق منزل
حريق منزل

تباشر نيابة المطرية الجزئية، اليوم الأحد، التحقيق في حريق شب بمنزل التيك توكر سوزي الأردنية، وتبين من معاينة النيابة تلف أجهزة المنزل وأن الحريق أخذ الأثاث معه نتيجة لحدوث ماس كهربائي.

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على الحريق وإخماده وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يذكر أن سوزي الأردنية، كان قد تم إلقاء القبض عليها سابقًا على خلفية اتهامها بنشر فيديوهات تخالف قيم الأسرة وسب وقذف والدها وخرجت بكفالة 5 آلاف جنيه.

السيطرة القبض فيديوهات كفالة التيك توكر سوزي الاردنية

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ماس كهربائى التهم البيت.. تطورات جديدة فى حريق منزل سوزى الأردنية

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