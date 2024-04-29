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خطوة بخطوة.. تعرفي على طريقة عمل الفاصوليا البيضاء في المنزل بطريقة سهلة

الفاصوليا البيضاء
الفاصوليا البيضاء

الفاصوليا البيضاء على الطريقة المصرية واحد من أهم وجبات الغداء والوصفات المحببة للمصريين لأنها تحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن المهمة للجسم، وفي ظل ارتفاع بعض الأسعار يبحث ربات البيوت عن تقديم أكبر كمية من الطعام ولكن بطعم مميز وتكون وجبة متكاملة من البروتين والنشويات والخضروات، مما جعلنا ننشر طريقة عمل الفاصوليا البيضاء على الطريقة المصرية في المنزل.


طريقة عمل الفاصوليا البيضاء على الطريقة المصرية


ويقدم “الدستور” كيفية عمل الفاصوليا البيضاء على الطريقة المصرية لأنها تعتبر وجبة اقتصادية متكاملة لأنها لا تحتاج إلى المزيد من المكونات ويمكن تناولها بجانب الأرز بالشعرية و السلطة الخضراء أو المخلل والعيش البلدي.


مقادير عمل الفاصوليا البيضاء

الفاصوليا البيضاء: 1 كوب من الفاصوليا البيضاء.

الطماطم: 1 كوب عصير طماطم.

الصلصة: 2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

البصل: 1 ثمرة متوسطة مفرومة.

السمن: 1 ملعقة سمن كبيرة.

الثوم: 3 فصوص ثوم مفرومة.

ملح. 
فلفل اسود.

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طريقة تحضير الفاصوليا البيضاء
 

الخطوة الأولى:
تغسل الفاصوليا البيضاء جيدا، ثم تنقع لمدة لا تقل عن 4 ساعات.

الخطوة الثانية:
في إناء متوسط، يغلى الماء، ثم تضاف الفاصوليا البيضاء بعد نقعها، وتترك حتى تنضج.

الخطوة الثالثة:
تصفى الفاصوليا البيضاء في مصفاة، وتغسل بالماء الجاري.

الخطوة الرابعة:
تشوح البصلة المفرومة مع الزيت على النار، حتى يصفر لونها، ثم يضاف عصير الطماطم، مع إمكانية إضافة القليل من الماء.
الخطوة الخامسة:
تضاف الفاصوليا بعد ذلك، ثم الملح والفلفل والثوم.
الخطوة السادسة:
تترك لتغلي قليلا، ثم نهديء النار، ونتركها حتى تنضج.
يمكن عمل الفاصوليا البيضاء باللحمة، وفي هذه الحالة، سيتم إضافة اللحمة بعد تشويح البصل وتقلب معها، حتى يتغير لونها وتتحمر، مع إضافة ملعقة سمن كبيرة، ثم تضاف بقية المكونات بنفس الطريقة والخطوات السابقة.

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طريقة عمل شوربة الفاصوليا البيضاء:

المقادير:

الفاصوليا البيضاء: 2  كوب فاصوليا بيضاء مسلوقة.

المرقة: 2  كوب ونصف مرقة.

الطماطم : 1 كوب عصير طماطم.

الصلصة : 2 ملعقة صلصلة طماطم.

الجزر: 1/3  كوب جزر مفروم.

الكرفس:  1/3 كوب كرفس مفروم.

الفلفل الاسود: 1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

الثوم البودر: 1 ملعقة صغيرة ثوم بودر.

البصل البودر: 1 ملعقة صغيرة بصل بودر.

طريقة تحضير شوربة الفاصوليا البيضاء:

توضع جميع المكونات في وعاء الشوربة العميق، ثم تغلى على النار مدة  من ٢٠ دقيقة إلى 25 دقيقة.

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