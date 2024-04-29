طريقة عمل الرنجة بالطحينة بوصفة سهلة.. 4 نصائح قبل تناولها

مع دخول موسم الأعياد يبحث البعض عن طريقة عمل الرنجة بالطحينة التي تقدم في مناسبة شم النسيم المصرية وغيرها من المناسبات، وتحرص الأسرة المصرية على تقديم بعض الأكلات والتي تعتبر من ضمن العادات والتقاليد المتبعة في هذه المناسبة ومنها الفسيخ والرنجة والملوحة، والآن نتعرف سويا على طريقة عمل الرنجة بالطحينة بالعديد من الوصفات المميزة.

مقادير عمل الرنجة بالطحينة

1-كيلو من الرنجة

2-بصلة كبيرة

3-اثنين ثمرة من الطماطم

4- ست ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

5-ثلاث ملاعق كبيرة من الطحينة

6-اثنين من البصل الأخضر

طريقة التحضير الرنجة بالطحينة

الخطوة الأولي: نقوم بشوي الرنجة وتقطيعها إلى قطع صغيرة الحجم.

الخطوة الثانية: نقوم بتقطع الطماطم والبصل والبصل الأخضر إلى مكعبات صغيرة الحجم.

الحطوة الثالثة: نقوم في وعاء يتم وضع الطحينة والليمون والطماطم، والبصل والبصل الأخضر.

الخطوة الرابعة: نقوم بتقليب ويضاف قطع الرنجة وتقلب.

الخطوة الخامسة: نضعها في طبق التقديم وتزين بالبصل الأخضر.

طريقة عمل الرنجة المطبوخة

الخطوة الأولى: نضع طاسة على النار بها الزيت والثوم والفلفل الحار ويتم تقليبهم.

الخطوة الثانية: نضيف الصلصة والشطة والكمون مع التقليب.

الخطوة الثالثة: نضع الرنجة والبطارخ والقليل من الماء، وتقلب وتترك على النار.

الخطوة الرابعة: تغرف في طبق ساخنة.

طريقة عمل سلطة الرنجة

الخطوة الأولى: نقوم تشوى الرنجة وتقطع إلى قطع صغيرة.

الخطوة الثانية: نقم بنحضر وعاء ونضع به الرنجة ويتم تتبيلها بعصير الليمون.

الخطوة الثالثة: نقوم بتقطع الخضروات وتضاف إلى الرنجة.

الخطوة الرابعة: نضع الطحينة وتقلب المكونات حتى تمتزج.

الخطوة الخامسة: نضيف إليها الزيت وتوضع في طبق التقديم.

نصائح قبل تناول الرنجة

1-اختيار الأنواع قليلة الملح أفضل من الأنواع عالية الملوحة عند شراء الرنجة.

2-تناول كميات كبيرة من المياه في هذا اليوم على الأقل 3 لترات حتى تساعد الجسم على التخلص من الملح الزائد.

3- الإكثار من تناول الخضراوات الغنية بالمياه كالخس والفلفل الرومي.

4- تناول الفواكه الغنية بالبوتاسيوم، حيث إنه يعادل الصوديوم داخل الجسم ويقلل من آثاره الضارة، ومن هذه الفاكهة الموز والكنتالوب.