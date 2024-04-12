فى ثالث أيام عيد الفطر.. تعرف على عقوبة بيع «الرنجة» الفاسدة

حملات مكثفة تشنها الجهات الرقابية بوزارة الداخلية ؛ للسيطرة على الأسواق ومنع ترويج الأسماك الفاسدة والمملحة- الرنجة والفسيخ- في عيد الفطر المبارك الذي يعتبر موسمًا لجشع التجار والتربح من بيع واحتكار السلع الفاسدة.

ترويج الأسماك المملحة في العيد

وفقًا لقانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 والذي يعاقب على الإضرار بصحة المواطنين قد تصل عقوبة بيع الأسماك الفاسدة والمملحة- الرنجة والفسيخ- للحبس سنة والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة محل المخالفة.

وقد تصل العقوبة للسجن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه بتكرار المتهم ارتكاب الجريمة، ومصادرة المضبوطات وإعدامها.