الخميس 11 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

استخراج 2451 بطاقة رقم قومي و7145 مصدرًا مميكنًا في قوافل "الداخلية" بالمحافظات

الأحوال المدنية
الأحوال المدنية

واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنيًا ولوجستيًا لتقديم الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من بطاقات الرقم القومي، المُصدرات المُميكنة بنطاق محافظات القاهرة – الجيزة – مطروح - المنوفية – الغربية – القليوبية – قنا – البحيرة – المنيا – أسيوط - شمال سيناء - الدقهلية، وأسفرت تلك القوافل عن استخراج 2451 بطاقة رقم قومي، و7145 مصدرًا مميكنًا.

وفي ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين على تلك المناطق، فقد تقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها، وذلك اعتبارًا من يوم 15/4/2024.

كما واصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقي الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع الجماهيرية الفورية بأماكن تواجدهم، على أرقام القطاع المختصرة 15340 لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية – 15341 لطلبات كبار السن وذوي الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء.

وتم تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها في ذات اليوم تيسيرًا على المواطنين، وأسفرت عن استخراج وتوصيل 405 بطاقات أرقام قومية و24 مصدرًا مميكنًا.

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"الأحوال المدنية" تستخرج 5354 بطاقة رقم قومى فى 12 محافظة

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قوافل الأحوال المدنية تستخرج 6354 بطاقة رقم قومى للمواطنين

كما واصل القطاع الاستجابة لالتماسات الحالات الإنسانية المرضى وكبار السن وذوي الهمم، وإيفاد مأموريات لعدد 12 حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

كما يواصل القطاع إيفاد مأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين والمترددين على عدد من النوادي الخاصة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لعدد 22 مواطنًا ومواطنة.

بالإضافة إلى مواصلة استقبال بالمركز النموذجي لكبار السن وذوي الهمم "قادرون باختلاف" لتلبية احتياجاتهم من مصدرات القطاع، وتم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لعدد 87 مواطنًا ومواطنة.

ولاقت تلك الإجراءات قبول واستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابي من خلال التيسير عليهم في تلقيهم للخدمات بصورة مميزة، وتوفيرًا للوقت والجهد.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية.

قطاع الأحوال المدنية بطاقات الرقم القومي القاهرة الحالات الإنسانية ذوي الهمم

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