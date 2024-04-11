الخميس 11 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

سقوط 5 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات بـ7.5 مليون جنيه في السويس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

تمكنت الإدارة العامة لـ مكافحة المخدرات، من ضبط كمية من مخدر الحشيش بحوزة عدد من العناصر الإجرامية بالسويس، تقدر قيمتها بـ 7.5 مليون جنيه تقريبًا.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام عدة عناصر إجرامية؛ بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من نطاق دائرة قسمى شرطة (فيصل - الجناين) بمديرية أمن السويس مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط عاطلين، لهما معلومات جنائية ؛ حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة فيصل وبحوزتهما 40 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 15 كيلو جرام لمخدر الهيدرو.

كما تم ضبط عاطلين، لهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة فيصل بحوزتهما 40 كيلو جرام لمخدر الحشيش، وعاطل بدائرة قسم شرطة الجناين  وبحوزته 20 كيلو جرام لمخدر الحشيش وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 7.5 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك إدراكًا من  وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدي الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجري المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظًا على النشء.

مكافحة المخدرات الحشيش السويس 7 5 مليون جنية المخدرات

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