الخميس 11 أبريل 2024
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حوادث

ضبط عنصر إجرامي بحوزته 19 بندقية و15 فرد محلي وذخائر في أسيوط

الشرطة المصرية
الشرطة المصرية

نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، في ضبط عنصر إجرامي شديد الخطورة بأسيوط من متجري الأسلحة النارية والذخائر والمواد المخدرة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن أسيوط قيام (عنصر إجرامى شديد الخطورة - سبق اتهامه في 19 قضية " قتل - سلاح بدون ترخيص - مخدرات - تزوير - تبديد - إيصال أمانة - شيك، ومطلوب التنفيذ عليه بالسجن المؤبد في جناية قتل عمد")؛ بالاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة متخذًا من دائرة مركز شرطة البداري بأسيوط مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

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وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وعثر بحوزته على (8 بنادق آلية - 11 بندقية خرطوش - 15 فرد محلي - عدد من الطلقات – 9 خزينة - كمية من مخدر الحشيش وزنت 1،600 كيلو جرام - كمية من مخدر الشابو – سيارة ملاكى "منتهية التراخيص")، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

قطاع الأمن العام عنصر إجرامي الداخلية الامن العام الاسلحة

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