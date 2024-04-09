الثلاثاء 09 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

الأمن العام يضبط 25 قضية مخدرات و69 سلاحًا ناريًا فى 4 محافظات

الأمن العام
الأمن العام

واصل قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديريات أمن "أسيوط- أسوان- دمياط- الإسكندرية"، جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزي وتجار المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بملاحقة وضبط الخارجين على القانون. 

الأمن العام يضبط 66 قضية سلاح ناري في أسيوط

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط في ضبط 66  قضية سلاح ناري، ضُبط خلالها "18 بندقية آلية- 32 بندقية خرطوش- 53 فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة" بحوزة "66 متهما "لـ 58 منهم معلومات جنائية".

كما تم ضبط 14 قضية اتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالها "1٫440 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 680 جرام لمخدر الأفيون- 530 جراما لمخدر الشابو- كمية لمخدر الهيروين" بحوزة  14 متهمًا "لـ 12 منهم معلومات جنائية"، وتم تنفيذ 555 حكما قضائيا متنوعا وضبط 6 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى 6 قضايا.

نجحت مديرية أمن أسوان، في ضبط 5 قضايا اتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها "8٫200 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدرى "الهيروين، الشابو"، بحوزة 5 متهمين "لـ 4 منهم معلومات جنائية"، وضبط 3 قطع سلاح ناري، عبارة عن 3 فرد محلي وطلقتين، وتنفيذ 822 حكما قضائيا متنوعا.

وتمكنت مديرية أمن دمياط من ضبط 4 قضايا اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها "6٫250 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 10 كيلو جرامات لمخدر البانجو- 6٫500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو- كمية لمخدر الهيروين"، و"بندقية خرطوش- 2 فرد محلى وعدد من الطلقات"، بحوزة 8 متهمين "لـ 7 منهم معلومات جنائية".

وأسفرت مديرية أمن الإسكندرية عن ضبط 2 قضية "اتجار" فى المواد المخدرة ضُبط خلالها، كمية لمخدري "الحشيش، الهيروين"- عدد من الأقراص المخدرة"، بحوزة "متهمَين"، كما تم 

ضبط  5 قضايا سلاح أبيض، ضُبط خلالها "5 قطع سلاح أبيض"، بحوزة 5 متهمين، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام..

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