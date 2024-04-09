لرفع سعرها.. الأمن العام يضبط 68 ألف عبوة سجائر في 5 مخازن بمطروح

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن مطروح والجهات المعنية، حملة أمنية استهدفت مخازن السجائر مجهولة المصدر، والتى تم تجميعها وحجبها عن التداول لرفع أسعارها، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، سرعة ضبط مرتكبي الجرائم.

الأمن العام يضبط 5 مخازن بداخلها أكثر من 68 ألف عبوة سجائر بمطروح

أسفرت جهود الحملة بإشراف اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، عن ضبط القائمين على إدارة 5 مخازن وبحوزتهم مضبوطات بلغت 68141 عبوة سجائر تم حجبها عن التداول.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات تجميع السجائر وحجبها عن التداول لرفع أسعارها.