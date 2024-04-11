الخميس 11 أبريل 2024
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حوادث

هدية العيد.. عفو رئاسى والإفراج عن 3438 من مراكز الإصلاح والتأهيل (صور)

جريدة الدستور

قررت وزارة الداخلية الإفراج بالعفو عن 3438 من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة عيد الفطر المبارك لعام 2024م.

وكان قطاع الحماية المجتمعية عقد لجانًا لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 3438 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو؛ وذلك خلال احتفالية بمقر قاعة الاحتفالات بمركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان.

تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم

جاء ذلك تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم من نزلاء ونزيلات مراكز الإصلاح والتأهيل، الذين استوفوا شروط العفو الرئاسي بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك لعام 2024م.

وأعرب أهالي المفرج عنهم عن سعادتهم البالغة لما لمسوه من تغيير فى سلوكيات أبنائهم، وتقدموا بالشكر والتقدير لرئيس الجمهورية على منح ذويهم فرصة جديدة للانخراط داخل المجتمع.

 

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زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة عيد الفطر المبارك

تفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم  

ويأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على توفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.

وكانت وزارة الداخلية حرصت على إقامة شعائر صلاة عيد الفطر المبارك بمركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان للنزلاء.

وشهدت فعاليات الاحتفال بالعيد حضور عدد من رجال الدين المسيحى لمشاركة النزلاء الاحتفال وتقديم التهنئة لهم بما يعبر عن التلاحم والترابط بين فئات الشعب المصرى.

كما شهدت أجواء الاحتفال بالعيد داخل مراكز الإصلاح والتأهيل توزيع "كحك العيد" من إنتاج مراكز الإصلاح والتأهيل على جميع النزلاء.

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