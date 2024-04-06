زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة عيد الفطر المبارك

وافق اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على منح جميع النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل زيارة استثنائية بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

وستكون الزيارة يومي الوقفة وأول أيام عيد الفطر المبارك، وتستكمل بعد انتهاء إجازة العيد لمن لم يستنفدها حتى يوم الأربعاء الموافق 24 /4 /2024، ولا تحتسب الزيارة الاستثنائية المشار إليها ضمن الزيارات المقررة للنزلاء.

يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وبمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وحرصًا على تقديم كل أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، وإتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات.